Il caldo africano sta per arrivare, ma il weekend sarà segnato da temporali causati da un vortice proveniente dal Nord Europa. Insomma, avremo un repentino cambiamento a suon di forti temporali e grandine.

Meteo: L’anticiclone africano porta stabilità e calore in Italia

L’Italia si prepara a vivere un breve periodo di stabilità meteorologica grazie all’arrivo dell’anticiclone africano, che porterà con sé un assaggio estivo nell’ultima parte di aprile. Tuttavia, il caldo africano e la stabilità atmosferica non dureranno a lungo.

Il weekend sarà caratterizzato da correnti instabili e fresche

Proprio nel fine settimana, l’alta pressione verrà spazzata via dalle correnti fresche e instabili, che apriranno la strada a un inizio di maggio movimentato, con piogge, temporali e grandine. Prima di questo cambiamento, però, assisteremo a un aumento improvviso delle temperature. La primavera è nota per questi repentini cambiamenti meteorologici, che vivremo nella seconda parte della settimana.

Bolla di calore sahariana anomala interessa la Spagna

Una bolla di calore sahariana, insolita per il periodo, sta influenzando la Spagna, causando temperature eccezionali che potrebbero persino stabilire nuovi record storici. In alcune aree interne del sud della Spagna, il termometro potrebbe sfiorare i 40 gradi.

Se il termometro dovesse raggiungere i 40 gradi, sarebbe la prima volta che ciò accade in aprile. Gli estremi meteorologici legati al caldo sembrano non essere più una novità in Europa, indipendentemente dalla stagione. Abbiamo assistito a eccessi di caldo anomalo in inverno e a record di calura estiva sorprendenti.

L’estate scorsa, le temperature hanno raggiunto i 40 gradi a Londra, un evento eccezionale mai verificatosi prima e che si pensava non sarebbe mai accaduto per diversi decenni. D’altronde, l’estate 2022 si è avvicinata molto ai livelli dell’estate 2003, che sembrava impossibile da eguagliare.

L’evoluzione delle condizioni meteorologiche

L’influenza dell’anticiclone africano raggiungerà il suo apice tra venerdì e sabato, con punte di 30 gradi in Sardegna. Da domenica, l’anticiclone subirà un crollo con l’arrivo di correnti fresche e instabili al Centro-Nord e temperature in netto calo.

Il calo delle temperature sarà avvertito nelle aree più colpite dalle precipitazioni, e il maltempo interesserà anche il Nord-Ovest. Durante i temporali, non mancheranno fenomeni di forte intensità e probabili grandinate, dovuti ai contrasti termici tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo.

Inizio turbolento del mese di maggio