L’inizio di giornata potrebbe far pensare ad un ritorno dell’alta pressione, ma così non è. Dopo le piogge e gli isolati temporali di questa notte sulle regioni centrali, stiamo assistendo ad una breve pausa in attesa della perturbazione principale che sarà protagonista nel week-end delle Palme. Tuttavia anche quest’oggi le condizioni meteo non sono del tutto stabili.

Sulle regioni del sud e le isole maggiori soffia un sostenuto vento di ponente con raffiche fino a 50-60 km/h. È una conseguenza del passaggio della perturbazione veloce di questa notte. Il vento si placherà col passare delle ore, ma nel frattempo si avvicinerà la nuova perturbazione nord-atlantica che sarà indiscussa protagonista del tempo in Italia nei prossimi tre giorni.

Quest’oggi assisteremo ai primi segni del peggioramento: tra pomeriggio e sera si svilupperanno locali rovesci e temporali sul Nordest e, subito dopo, anche su Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. Saranno fenomeni sparsi e disorganizzati, nulla di eccezionale. Ma sarà solo il preludio al peggioramento di domenica, che sarà decisamente più esteso e a tratti incisivo.

L’aria fredda nord-atlantica affluirà nel mar Tirreno dove darà vita ad una depressione in rapido movimento sul mar Ionio. Ebbene con questa traiettoria avrà modo di apportare piogge e temporali su gran parte delle regioni centrali e meridionali, tra domenica e lunedì. Anche il nord non resterà a guardare: sempre più probabile l’arrivo di piogge, rovesci e temporali nella domenica delle Palme su Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia a sprazzi anche sulla Liguria orientale. Lunedì, invece, l’instabilità si concentrerà sul dimenticato Nordovest, specie a ridosso dei monti dove i rovesci potrebbero accumulare fino a 40-50 mm di pioggia.

Anche le temperature risentiranno di questo via vai di perturbazioni, nubi e piogge. Avremo un lieve calo termico tra oggi e domani, ma la vera spallata ai termometri arriverà da lunedì grazie all’ingresso di correnti fredde dai Balcani. La settimana Santa sarà fredda e con condizioni meteo invernali per tutta Italia, ma di questo de discuteremo nel prossimo editoriale.