Stop alla pioggia, ai temporali e alla grandine! E’ l’ora dell’alta pressione, quella africana capace di regalarci le classiche belle giornate di sole e di proporci scenari climatici via via sempre più caldi.

Sarà questo il leitmotiv dei prossimi giorni quando un promontorio anticiclonico, alimentato da venti di origini sahariane, riuscirà ad avvolgere da Nord a Sud tutto il nostro Paese.

In sintesi, da Mercoledì 26 e fino alla vigilia del weekend, lo scenario meteorologico sull’Italia sarà contrassegnato da cieli spesso sereni o poco nuvolosi e con temperature in progressivo aumento.

Non mancherà qualche nube di passaggio segnatamente sulle regioni del Nord e questo per effetto del transito di alcuni sistemi perturbati che viaggeranno però ben al di là dell’arco alpino.

Come spesso accade però in questo periodo dell’anno, l’atmosfera stenta a mantenere per molti giorni una granitica stabilità lasciandosi così minacciare dal flusso atlantico ancora molto attivo sui distretti centro-settentrionali del nostro continente.

Per questa ragione è plausibile che il caldo bel tempo non durerà a lungo e proprio a cavallo del prossimo ponte del 1° Maggio qualcosa cambierà. E per gli amanti del bel tempo, in peggio!

Dopo un inizio di weekend ancora discretamente caldo e soleggiato, se tutto verrà confermato, tra Domenica 30 e Lunedì 1° Maggio, l’Italia sarà colpita dall’ennesimo vortice ciclonico pronto a riportarci della più totale instabilità atmosferica con il ritorno delle piogge, dei temporali e con temperature in diminuzione.

Restiamo comunque in attesa che i centri di calcolo ci diano ulteriori conferme visto che la Primavera è spesso ricca di sorprese anche sul fronte previsionale.