Ed eccoci arrivati alla festa della Liberazione, ultimo giorno d’azione delle correnti instabile prima del ritorno dell’anticiclone africano nel Mediterraneo. Per il momento possiamo ritenerla una giornata stabile e mite su gran parte d’Italia, soprattutto su centro, sud e Nordovest. Lo stesso non possiamo dirlo per il Triveneto, dove troviamo condizioni meteo totalmente opposte.

Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è in azione un altro fronte instabile nord-atlantico, un flusso d’aria più turbolento che sta sviluppando acquazzoni e locali forti temporali. Segnaliamo anche grandinate notevoli tra padovano, rodigino e veneziano. Insomma un 25 Aprile da dimenticare per queste due regioni! Ma cosa succederà nelle prossime ore?

Ebbene il meteo peggiorerà gradualmente in giornata anche su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise! Il fronte instabile pian piano scivolerà verso sud dando vita ad altri rovesci e temporali principalmente sul versante adriatico. Nel pomeriggio qualche addensamento più compatto interesserà anche Campania, Puglia, Basilicata dove qualche isolato acquazzone è da mettere in conto. Entro sera piovaschi anche sulla Calabria settentrionale. Il peggioramento avrà una durata di circa 3-4 ore su ogni regione, dunque sarà piuttosto veloce, subito seguito da un rinforzo del vento e un calo delle temperature.

Sul resto d’Italia il tempo resterà stabile, specie al Nordovest e sull’alto Tirreno dove splenderà il Sole per gran parte della giornata. Stabile anche in Sardegna e Sicilia, al netto del rinforzo dei venti occidentali.

Domani i rimasugli della perturbazione si paleseranno al mattino su Molise, Puglia e Basilicata, ma con piogge isolate e deboli. Sul resto d’Italia cieli sereni grazie al ritorno dell’alta pressione, che certamente dal 27 al 29 Aprile regalerà bel tempo su tutta Italia. Le temperature saliranno ovunque fino a portarsi su valori simil-estivi come in Sardegna e Sicilia. Anche al nord vivremo una fase più calda, con massime fino a 26-27°C.

Ma il meteo resterà molto dinamico, tanto che dopo questa fase più calda e stabile torneremo a fare i conti col maltempo nel corso del ponte del 1° Maggio!