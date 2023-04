Ce la faranno i tepori primaverili o i primi caldi di stagione ad avere la meglio su queste perturbazioni ricche di maltempo? Con tutta onestà: sarà molto difficile che accada, almeno per quanto riguarda la prima decade di Maggio. L’evoluzione meteo dei prossimi dieci giorni è molto chiara: l’Italia sarà sede di correnti più instabili e ricche di pioggia, per cui sarà molto difficile imbattersi in lunghi periodi stabili.

Sia chiaro, non farà freddo come se ci trovassimo in Inverno! Anche in presenza di piogge o temporali le temperature resteranno attorno alle medie del periodo o leggermente sotto di esse. Ma nei momenti di Sole la colonnina di mercurio salirà fino a 19-22°C senza particolari problemi.

In molti, però, ricercano anche condizioni meteo stabili oltre che temperature gradevoli. Certamente l’avvio di Maggio non sarà stabile: la perturbazione atlantica in dirittura d’arrivo apporterà piogge e temporali a più riprese, da nord a sud. Solo da martedì potremmo assistere ad un graduale miglioramento sul Settentrione, mentre il sud sarà ancora alle prese con piogge, rovesci e temporali persistenti almeno fino a mercoledì 3 Maggio.

Ci sono ancora incertezze sul tempo dal 4 Maggio in poi, ma gli scenari al momento più affidabili non mostrano lunghe fasi stabili. Anzi, dopo una breve pausa tra 4 e 5 Maggio è probabile il ritorno di altre perturbazioni foriere di rovesci e temporali da nord a sud. Fino al termine della prima decade di Maggio pare proprio che il leitmotiv resterà invariato: poche le giornate belle e gradevoli, molte le giornate piovose o temporalesche.

Questa tendenza meteo è peraltro in linea con l’andamento di Aprile e della seconda metà di Marzo, una situazione che certamente va a premiare tante nostre regioni duramente colpite dalla siccità nell’ultimo anno.