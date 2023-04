Le piogge e i temporali che ci faranno compagnia durante il ponte del 25 Aprile saranno spazzati via proprio da lui: l’anticiclone africano! Sembra ormai cosa fatta l’arrivo, per la seconda volta nel mese, dell’anticiclone sub-tropicale nel Mediterraneo portatore di condizioni meteo stabili.

Ma a differenza del suo precedente arrivo, per appena 24 ore in un contesto molto instabile, questa volta sarà un anticiclone di grandi dimensioni e un po’ più duraturo. Il periodo di stabilità massima sarà quello tra 27 e 29 Aprile, quando l’anticiclone ingloberà tutta la nostra penisola garantendo anche un incremento delle temperature.

Ma il cuore dell’anticiclone africano non raggiungerà l’Italia: questo aspetto, da pochi sottolineato, è molto importante e sarà determinante sull’effettivo aumento delle temperature in Italia. Non ci sarà caldo anomalo o caldo intenso, assolutamente no! Le temperature certamente saliranno ma solo di qualche grado oltre le medie del periodo. Ci aspettiamo temperature massime generalmente tra i 20 e i 23°C, con qualche picco di 25-27°C nei settori più esposti come le isole maggiori e la Calabria. Anche la Val Padana potrebbe sperimentare temperature fino a 25°C, ma non possiamo parlare di caldo eccessivo!

Al netto di queste sottigliezze tecniche, è certo che vivremo un finale d’Aprile inaspettato, totalmente diverso dal resto del mese. Fino ad ora, infatti, abbiamo vissuto un Aprile molto più freddo del normale soprattutto al sud Italia. Ora, proprio sul finale del mese, torneremo ad assaporare temperature superiori alle medie per diversi giorni di fila, in netta controtendenza rispetto alle precedenti settimane.

Ma anche in questo caso sembra proprio che non si tratterà di un lungo periodo anticiclonico. Con buona probabilità si tratterà di un anticiclone un po’ più duraturo rispetto ai precedenti, ma comunque minacciato da altre perturbazioni atlantiche che potrebbero giungere nel Mediterraneo dal 30 Aprile in poi. Su questa evoluzione meteo ci torneremo nei prossimi editoriali.