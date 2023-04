Dopo il ponte di Pasqua ecco l’altro atteso ponte, quello della festa della Liberazione. Un’occasione che in tanti non vorrebbero lasciarsi sfuggire per godersi qualche giornata di vacanza o una bella gita fuori porta, approfittando dei tepori primaverili. Ma che meteo avremo quest’anno?

Ebbene pare proprio che il tempo potrebbe presentare un improvviso cambio di rotta durante il ponte del 25 Aprile. La settimana entrante si rivelerà ancora parecchio instabile grazie al transito di correnti più fredde sul Mediterraneo. L’apice è confermato tra 19 e 20 Aprile, quando gli obiettivi del maltempo diventeranno le regioni del centro e del nord. I fenomeni saranno frequenti, estesi e localmente molto forti, tanto da sfociare in grandine e colpi di vento.

Ma potrebbero essere le ultime note instabili legate a questi flussi freddi! Da venerdì 21 la situazione potrebbe mutare radicalmente su tutto il Mediterraneo centrale: l’anticiclone sporgerà il naso nel “mare nostrum” e durante il prossimo week-end proverà a riprendere in mano lo Stivale. Ecco che il ponte della festa della Liberazione potrebbe partire col piglio giusto! Non solo tempo più stabile da nord a sud, ma anche temperature via via sempre più miti che ci faranno dimenticare il periodo instabile precedente.

Qualche incertezza in più, comprensibile, c’è per i giorni del 24 e del 25 Aprile. La distanza temporale è ancora troppo elevata, per cui ogni tipo di previsione potrebbe crollare inesorabilmente. Proprio per questo motivo che non parliamo di previsioni, bensì di tendenze, dove cerchiamo di inquadrare il pattern predominante a macro-scala.

Nel caso dell’Italia pare che l’anticiclone possa persistere fino al 25 Aprile, ma coi dubbi legati ad infiltrazioni umide dall’Atlantico, le quali potrebbero riservare un guasto soprattutto al nord. Le temperature? In linea coi valori tipici di Aprile o addirittura leggermente superiori ad essi. Nei prossimi tre giorni avremo un quadro della situazione meteo molto più chiaro, per cui continuate a seguirci!