E’ giunto il momento di indossare gli indumenti più leggeri come le camicette, le T-Shirt e perché no anche alle prime serie tintarelle di stagione.

Insomma, se non l’avete ancora capito sta arrivando il bel tempo e con temperature in generale rialzo.

La ragione va ricercata in un promontorio di alta pressione che prende le sue origini direttamente dalle calde terre sahariane e pronto ad avvolgere nei prossimi giorni l’intero nostro Paese.

Ma vediamo allora quando inizierà a fare caldo e quali saranno le regioni dove le temperature risulteranno più alte.

Già da Giovedì 27 i termometri saliranno praticamente ovunque sopra la soglia dei 20°C su molte delle principali città con punte anche di 22/24°C al Sud e anche oltre sulle due Isole Maggiori.

La fase più calda però la registreremo tra le giornate di Venerdì 28 e Sabato 29 quando i termometri saliranno anche verso i 24/25°C su gran parte del Nord e del Centro.

Ma il primato del caldo lo conquisteranno sicuramente le Isole Maggiori. Nelle zone interne sarde e sui distretti più orientali della Sicilia infatti, sarà piena estate con punte superiori ai 30°C con picchi anche di 31/32°C più probabili nel sud della Sardegna.

Questa novella alta pressione però, come giusta che sia visto il periodo, non sembra avere ancora le caratteristiche tipiche di quelle estive e alla prima occasione si farà insidiare dalle correnti atlantiche ancora molto attive in questo periodo dell’anno.

Ecco infatti che già tra Domenica 30 e Lunedì 1 Maggio un vortice ciclonico porterà maltempo dapprima al Nord e poi al Centro con un inevitabile calo delle temperature che saranno destinate a tornare su valori molto simili ai giorni scorsi e dunque sicuramente più di stampo primaverile che estivo.

Mancano comunque ancora parecchi giorni e dunque restiamo in attesa di ulteriori conferme dai prossimi aggiornamenti.