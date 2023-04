Il satellite parla chiaro, ma basterebbe affacciarsi alla finestra per capire che tipo di giornata sia! Il meteo è stabile su tutta Italia, una situazione che non si verificava da alcune settimane. Tutto merito dell’anticiclone che sta provando a riaffacciarsi sul Mediterraneo. Effettivamente ci sta riuscendo anche egregiamente, considerando che le temperature saliranno nettamente in giornata fino a raggiungere i 22-23°C su diverse località da nord a sud.

Ma quanto durerà tutto questo? Non a lungo, come più volte dichiarato nei precedenti editoriali. Sarà solo una breve comparsa dell’anticiclone relegata esclusivamente alla giornata odierna, dopo di che comincerà nuovamente a scricchiolare a cominciare dal nord.

I primi effetti di una nuova perturbazione nord-atlantica in discesa verso il Mediterraneo li osserveremo già domani, quando rovesci e temporali torneranno a scorrazzare per il nord Italia. Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige saranno i bersagli principali di questa nuova instabilità, che localmente potrebbe rivelarsi piuttosto intensa. Le nubi aumenteranno anche sul resto del nord ma ancora senza particolari fenomeni. Temporali sparsi, nel pomeriggio, lungo le regioni adriatiche mentre altrove resisterà, ancora per poco, la stabilità.

Sarà un week-end mite: almeno su questo punto non ci piove (scusate il gioco di parole). Le temperature massime quest’oggi sfioreranno i 23°C, mentre domani saliranno ancor di più e non escludiamo picchi di 24-25°C specie sulle isole maggiori e in Calabria. Insomma respireremo aria da tarda Primavera su tutto lo Stivale, ma sarà proprio questo calore a dar forza ai nuovi temporali che da domani approcceranno il nord.

Il maltempo entrerà nel vivo nel pieno del ponte, ovvero nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 Aprile. Un vasto fronte temporalesco potrebbe attraversare l’Italia da nord a sud, dando vita a tanti rovesci, temporali e locali grandinate. Nei prossimi aggiornamenti ci concentreremo più nel dettaglio sul meteo della festa della Liberazione.