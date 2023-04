L’allerta meteo per domani 1° Maggio è stata diramata dalla Protezione Civile. Il mese inizia con piogge, anche torrenziali, ma in alcune regioni il clima sarà mite. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per le diverse aree d’Italia.

Previsioni Meteo per il Nord

Piogge e rovesci sparsi

Il Nord sarà caratterizzato da molte nubi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su regioni occidentali, rilievi di Lombardia e Trentino-Alto Adige, e sull’Appennino emiliano-romagnolo. La neve cadrà sulle Alpi occidentali oltre i 1800-2000 metri.

Fenomeni più intensi al pomeriggio

I fenomeni saranno più insistenti ed abbondanti fino alle ore pomeridiane sul Piemonte occidentale e settentrionale, per poi esaurirsi dalla sera su queste zone, nonché su Valle d’Aosta e sul restante territorio piemontese. Nel corso del pomeriggio, invece, le piogge si estenderanno al resto del Settentrione, con temporali attesi dalla serata sull’Emilia-Romagna centrorientale.

Previsioni Meteo per il Centro e la Sardegna

Cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse

Al Centro e in Sardegna, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche, più diffuse ed insistenti dal pomeriggio su basso Lazio, Abruzzo e Marche.

Previsioni Meteo per il Sud e la Sicilia

Copertura compatta e piogge sparse

Al Sud e in Sicilia, l’estesa copertura compatta porterà piogge e rovesci sparsi, più diffusi e a prevalente carattere temporalesco su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Calabria.

Temperature

Le temperature minime saranno in calo su alcune regioni, in rialzo su altre e senza variazioni sul resto del Paese. Le temperature massime saranno in calo al Nord-Ovest, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Pianura Veneta, Sardegna e regioni centromeridionali peninsulari, mentre rimarranno stazionarie sul resto d’Italia.

Venti e mari

I venti saranno moderati con locali rinforzi, mentre i mari saranno molto mossi o generalmente mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio su Adriatico centromeridionale e Ionio.

In conclusione, l’allerta meteo del 1° Maggio segnala una giornata di piogge, anche torrenziali, in diverse regioni d’Italia, ma anche un clima mite in altre zone.