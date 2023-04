Ultime piogge, temporali e grandinate. Sta arrivando l’anticiclone africano con il suo carico di calda stabilità atmosferica.

I più informati sapranno che sulla Penisola Iberica l’alta pressione africana è già arrivata da alcuni giorni provocando una delle ondate di caldo premature più intense di questi ultimi anni. Basti pensare che su alcune aree interne le colonnine di mercurio hanno addirittura sfiorato i 40°C all’ombra.

Tranquilli, in Italia non arriveremo a toccare valori così bollenti, tipici dei mesi di Luglio ed Agosto. Tuttavia le temperature faranno un bel passo in avanti soprattutto su alcune regioni.

Ma vediamo meglio nel dettaglio come evolverà questa prima seppur contenuta ondata di caldo africano.

Dopo un Martedì ancora instabile per molte regioni del Paese, ecco che tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 l’anticiclone inizierà a scaldare i motori portando giornate stabili, soleggiate e via via più calde. Faranno eccezione i rilievi sia quelli alpini, sia quelli appenninici dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi improvvisi annuvolamenti con qualche locale rovescio specie a ridosso dei crinali.

Le colonnine di mercurio faranno un ulteriore balzo verso l’alto tra Venerdì 28 e Sabato 29. Attenzione alle zone interne della Sardegna e della Sicilia dove i termometri potranno salire anche oltre la soglia dei 30°C.

Tanto sole e caldo in aumento anche sul resto del Paese dove tuttavia le temperature non saliranno fino a questi livelli.

Questa prima ondata di caldo africano però non riuscirà a durare molto a lungo. Anzi, tra Sabato sera e Domenica 30 un vortice ciclonico scenderà dal Nord Europa in direzione del nostro Paese con l’intento di compromettere il meteo sulle regioni del Nord e parte del Centro proprio tra Domenica e la festa del 1° Maggio.

Al momento non abbiamo ancora la totale garanzia che tale evento si possa verificare, anche se ormai la maggior parte dei centri di calcolo sembra orientarsi a riguardo. Ci aggiorneremo.