Il meteo domani 25 Aprile sarà caratterizzato da condizioni climatiche estreme e raffica di temporali notturni. La settimana vedrà un’ondata di caldo e fasi associate a temporali anche con grandine, con possibilità di fenomeni intensi come nubifragi su scala locale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per domani, 25 Aprile 2023, e per i successivi quattro giorni in Italia.

Martedì 25/04/23: Temporali e rovesci al Nord e al Centro

Nord: rovesci e temporali locali

Al mattino, molte nubi su Alpi Occidentali, Lombardia Orientale, Emilia-Romagna e Triveneto con deboli rovesci e locali temporali, specie sulle relative regioni Adriatiche. I fenomeni meteo andranno in graduale esaurimento dal tardo pomeriggio con ampi rasserenamenti. La quota neve sulla catena alpina sarà oltre i 1500 metri. Foschie dense e locali banchi di nebbia attesi nottetempo sulla Pianura Padana centrorientale e lungo le coste friulane, venete e romagnole. Sul resto del Nord, condizioni asciutte con cielo velato o sereno.

Centro e Sardegna: piogge e temporali isolati

Rapido aumento della copertura nuvolosa già dal mattino su Nord Sardegna e sulle regioni peninsulari con lievi piogge e qualche isolato temporale che interesseranno nel corso della giornata Nord Toscana, Marche, Umbria orientale, Appennino laziale ed Abruzzo. Nel pomeriggio seguirà un deciso miglioramento con aperture sempre più estese dapprima sulle aree tirreniche, e poi dalla sera, anche sulle altre zone. Innocue velature alte e sottili sul resto dell’isola.

Mercoledì 26/04/23: miglioramento su gran parte d’Italia

Residue precipitazioni su Puglia Garganica e Calabria, in esaurimento dal pomeriggio; annuvolamenti diffusi su Triveneto, restanti zone alpine e sulla dorsale appenninica e cielo sereno o al più velato altrove.

Giovedì 27/04/23: nuvole innocue e sole

Addensamenti consistenti sui rilievi alpini confinali con qualche debolissimo fenomeno su quelli orientali; sul resto del paese ampio soleggiamento alternato a passaggi di estese nubi medio-alte ma assolutamente innocue.

Venerdì 28/04/23 e Sabato 29/04/23: possibile instabilità al Nord e al Centro

Venerdì: ancora nubi diffuse su Alpi e Prealpi con qualche lievissimo fenomeno associato; prevalenza di sole sulle regioni ioniche, mentre velature sempre più spesse interesseranno il resto d’Italia. Nella giornata di sabato aumenta la copertura significativa e la probabilità di lievi precipitazioni a ridosso dei rilievi settentrionali e del Centro.