Il meteo capriccioso di Aprile sta mostrando appieno il suo volto. Pioggia, grandine e temporali imperversano sul Nord Italia con anche neve sulle Alpi, mentre invece nei giorni scorsi era il Centro-Sud a risentire delle maggiori precipitazioni.

Questa fase di maltempo sta finalmente coinvolgendo anche le regioni di Nord-Ovest, che più di tutte sono alle prese con la siccità. La pioggia e la neve in quota rappresentano quindi un bottino importante e prezioso, anche se servirebbero ulteriori perturbazioni per allentare la crisi idrica.

La turbolenza di questo aprile deriva dai continui affondi d’aria fredda da nord che hanno puntato il Mediterraneo. In questo frangente, già da giorni l’anticiclone si mantiene con massimi in Scandinavia e questo non depone mai a favore della stabilità sul Mediterraneo.

Un’ampia circolazione depressionaria, colma d’aria fresca, da giorni si trova incollata tra il Mediterraneo e i Balcani. L’impulso perturbato che sta colpendo il Nord Italia deriva dal passaggio di un vortice freddo a nord delle Alpi, giunto dal Baltico, ed ora in scorrimento retrogrado verso la Francia e poi l’Atlantico.

Verso parentesi più calda anticiclonica, ma durerà poco

Presto il meteo migliorerà sull’Italia, dopo la residua instabilità che ancora venerdì interesserà il Nord, ma in attenuazione. Altri rovesci diurni colpiranno l’Appennino, ma la pressione tenderà ad aumentare in vista di un weekend che vedrà l’anticiclone portarsi, pur timidamente, sull’Italia.

Le temperature saliranno, in quanto la rimonta anticiclonica sarà accompagnata da masse d’aria più calde di matrice subtropicale. La colonnina di mercurio raggiungerà punte di 22-23 gradi e localmente anche più di 25 gradi sulle aree interne della Sardegna.

Questo improvviso ribaltone durerà poco, poiché da domenica ci sarà da fare i conti con un nuovo assalto perturbato pilotato da una nuova saccatura da nord. L’anticiclone scandinavo sarà scalzato via e un nuovo fronte attraverserà l’Italia, movimentando l’intero ponte del 25 Aprile.

Le sorprese di Aprile non sono finite, in quanto subito dopo il 25 Aprile da ovest inizierà a spingere l’anticiclone subtropicale, molto più organizzato. L’Italia finirà abbracciata dall’anticiclone negli ultimi giorni del mese, con la prima impennata delle temperature verso valori quasi estivi.