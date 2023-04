Una vasta depressione nord-atlantica è in movimento verso il Mediterraneo e porterà i suoi primi effetti già da stasera sulle regioni del nord. Ma questa perturbazione sarà solo la prima di una serie di ondate di maltempo ravvicinate. Insomma avrà il ruolo di “apri-pista” per un periodo più perturbato e con condizioni meteo poco primaverili.

Questa depressione sarà protagonista tra stasera e venerdì: in appena 36 ore riuscirà ad attraversare gran parte d’Italia a suon di piogge, rovesci e locali intensi temporali con grandine. Ma come detto poc’anzi, questa perturbazione agirà da apri-pista per altri fronti provenienti da nord-ovest. Uno di questi è previsto tra sabato e domenica, con obiettivo dichiarato centro e sud Italia.

Come se non bastasse, le correnti fredde nord-atlantiche si isoleranno nel Mediterraneo e daranno vita ad una depressione persistente tra il week-end e i primi giorni della settimana. Cosa significa tutto questo? Con depressione persistente intendiamo un vortice di bassa pressione bloccato all’interno del Mediterraneo, essendo circondato su tutti i suoi lati da zone di alta pressione. In questo modo l’aria fredda resterà bloccata tra Italia e Balcani e di conseguenza impedirà alle temperature di salire su valori pienamente primaverili.

Inoltre, con la presenza costante di aria fredda per più giorni, avremo a che fare anche con rovesci e temporali frequenti! La bassa pressione genererà piogge e acquazzoni su tante località del centro e del sud, in particolare su Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia. Ad inizio settimana sarà necessario avere al proprio fianco l’ombrello, su questo sembrano esserci pochi dubbi ormai!

Il nord Italia, invece, sembra trovarsi ai margini di questa “bolla fredda” stazionante su centro e sud Italia. Non mancherà qualche isolato temporale, ma con entità e frequenza molto inferiore rispetto al resto d’Italia. Nei prossimi aggiornamenti torneremo con nuove informazioni più precise su questa interessante evoluzione meteo.