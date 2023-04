Siamo quasi arrivati alla metà di Aprile e l’evoluzione meteo del mese è stata piuttosto chiara: le giornate primaverili, intese come belle giornate con temperature miti, potremmo contarle sulle dita di una mano, mentre prevalgono le giornate più grigie, instabili e fredde. Quanto appena detto vale soprattutto per centro e sud Italia, dove le correnti più fredde da nord hanno certamente avuto la meglio su quelle tiepide da sud.

Ma che intenzioni ha il prosieguo del mese di Aprile? Tornerà la mitezza o continuerà a far molto fresco? Ebbene le ultime emissioni modellistiche non volgono a favore della stabilità prolungata e della mitezza primaverile, tutt’altro! Masse d’aria più fredde, in alta quota, stanno raggiungendo il Mediterraneo dove persisteranno parecchi giorni, probabilmente per gran parte della prossima settimana!

Queste masse fredde aleggeranno sul Mediterraneo, entrando in contrasto con la calura mattutina che si accumulerà nei bassi strati. Il risultato sarà lo sviluppo di frequenti temporali e rovesci su tante regioni da nord a sud, in particolare sui settori interni, collinari e montuosi. È una situazione tipica della Primavera e dell’Estate, grazie all’intensità dei raggi solari sempre più alta e che inasprisce ulteriormente il gradiente termico verticale.

Al netto di questo fenomeno tipicamente primaverile ed estivo, le temperature resteranno sotto le medie del periodo su gran parte d’Italia. Ad esempio tra domenica 16 e giovedì 20 Aprile potremo registrare temperature massime attorno ai 15-18°C su tante località costiere e pianeggianti da nord a sud. Qualche picco di 20°C sarà plausibile, ma del tutto isolato. Addirittura in presenza di rovesci e temporali le temperature saranno ancor più basse!

Come se non bastasse aumentano le possibilità di un’irruzione fredda ancor più incisiva nel corso della prossima settimana, tra 20 e 21 Aprile. Trattasi di un nucleo freddo continentale, proveniente dalla Russia, che approfitterà della lacuna barica presente nel Mediterraneo per fiondarsi senza grandi fatiche dalle nostre parti. In tal calo le temperature scenderebbero ulteriormente e la neve farebbe visita in montagna fino a quote interessanti!

Seguiremo costantemente questa interessante evoluzione meteo, che farebbe di Aprile un mese decisamente più freddo del normale, in controtendenza rispetto ai mesi precedenti.