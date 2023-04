È giovedì Santo da dimenticare per l’Italia. Il ritorno di condizioni meteo invernali sta causando non pochi danni e disagi sullo Stivale, in particolare al centro e al nord dove le temperature sono crollate vertiginosamente nella notte, favorendo il ritorno delle gelate.

Le temperature sono scese sotto lo zero su gran parte della Val Padana e dei settori interni del centro Italia. Per non parlare delle valli appenniniche e alpine, dove la colonnina di mercurio è scesa anche sotto i -6/-7°C, come se ci trovassimo in pieno Inverno. Una gelata tardiva di questo genere potrebbe rappresentare un serio problema per le campagne, considerando la moltitudine di alberi in fiore.

Solo la presenza di nubi e un po’ di vento ha impedito lo stesso destino alle campagne del sud Italia. Sul Meridione, infatti. è ancora presente nuvolosità legata alla perturbazione formatasi ieri nel basso Tirreno. La neve è arrivata in Appennino fino a 800 metri di quota, con accumuli interessanti per il mese di Aprile. Ora la perturbazione è in veloce spostamento verso la Grecia, per cui ci sarà un inevitabile miglioramento su tutto il sud.

Col ritorno del sereno e dei venti più deboli, ecco che le temperature potranno scendere nettamente anche sulle regioni del sud nella prossima notte. Difatti sussiste, nelle prime ore di venerdì, un rischio di brina e gelo nei settori interni di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domani sarà l’ultima giornata molto fredda della settimana, poi seguirà un lieve aumento delle temperature ma senza grandi eccessi! Difatti almeno fino a Pasquetta l’Italia resterà immersa in un ambiente più freddo del normale e a tratti instabile, considerando che da venerdì arriverà un’altra perturbazione a partire dal nord Italia. Anche a Pasqua e Pasquetta c’è il serio rischio di condizioni meteo instabili su alcune nostre regioni, come vedremo nei prossimi aggiornamenti.