Si assottigliano sempre più i dubbi sull’evoluzione meteo del ponte del 25 Aprile. Sarà un ponte molto lungo, di ben 4 giorni, che sicuramente tanti cercheranno di sfruttare al meglio per concedersi un breve viaggio o qualche giornata in campagna per staccare un po’ la spina.

Ma il meteo ci verrà incontro, o sarà l’ennesimo ponte col brutto tempo in linea con quello di Pasqua? Ebbene pare proprio di sì, dovremo avere l’ombrello al nostro fianco. Considerando la durata notevole del ponte, è chiaro che potremo imbatterci in condizioni totalmente differenti tra un giorno e l’altro.

Volendo essere più precisi, il ponte del 25 Aprile comincerà all’insegna del bel tempo e terminerà con tempo molto più instabile e temporalesco! Tra venerdì e sabato l’anticiclone proverà a rivestire l’Italia, ma ci riuscirà solo per quei due giorni. Poi, col passare delle ore, cadrà inevitabilmente sotto i colpi di una vasta saccatura nord-atlantica, la quale sembra destinata ad attraversare l’Italia tra domenica 23 e martedì 25.

Proprio sul finire della settimana ritorneranno i temporali a partire dal nord, poi nei due giorni successivi l’instabilità proverà a farsi largo anche sulle regioni centrali. Ma sarà il Settentrione l’obiettivo principale di questa nuova perturbazione, la quale non passerà certamente inosservata. I forti contrasti termici tra l’aria fredda in quota e l’aria più calda (oltre la calura tipica del periodo primaverile ed estivo) presente al suolo, favoriranno temporali estesi ed intensi, talvolta anche colmi di grandine.

I maggiori accumuli di pioggia si prevedono proprio sul settentrione, a tratti davvero sostanziosi! Sembra poter andare un po’ meglio al sud per gran parte del ponte fino alla Festa della Liberazione, ma lo capiremo con più affidabilità nelle prossime 48 ore.

Per la lotta alla siccità è senz’altro una bella notizia, un po’ meno per chi avesse in mente una gita fuori porta o un po’ di relax in viaggio durante il ponte!