È una bella giornata, una serena domenica su gran parte della penisola. Delle velature transitano su centro e nord Italia, ma senza alcun fenomeno annesso. Insomma sono presenti condizioni meteo pienamente primaverili. Ma tutto il giorno sarà davvero così stabile?

Come già preannunciato nelle scorse ore, il tempo è destinato a peggiorare su diverse nostre regioni sin da oggi, dunque il cielo sereno non deve trarre in inganno! Ma dove arriverà il maltempo? Una saccatura fresca sta attraversando l’Europa centro-occidentale e a breve il suo fronte caldo riuscirà a lambire anche l’Italia. In particolare tra pomeriggio e sera avremo un incremento dell’instabilità (rovesci e temporali sparsi) su Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto e a sprazzi in Emilia Romagna. Insomma sarà il nord l’obiettivo principale di questi temporali.

Saranno fenomeni disorganizzati ma localmente intensi, anche provvisti di grandine. È chiaro che trattandosi di temporali avremo situazioni estremamente variegate anche nel raggio di pochi chilometri: su alcune località (non identificabili a priori) potranno esserci accumuli di pioggia più abbondanti, su altre potrebbe non precipitare nemmeno una goccia d’acqua. Insomma la tipica situazione al limite con rovesci e temporali sparsi.

Ancor più isolati saranno i temporali lungo la fascia adriatica e l’Appennino, presenti solo durante le ore pomeridiane. Avremo qualche acquazzone improvviso, qualche tuono e qualche chicco di grandine, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Sul resto d’Italia prevalenza cieli sereni o poco nuvolosi, dunque una domenica stabile. Il clima sarà mite ovunque, con temperature massime fino a 22-23°C.

Questi temporali saranno il preludio ad un netto peggioramento meteo nella giornata di lunedì 24, nel pieno del ponte festivo. Il fronte freddo della perturbazione sarà molto più sostanzioso e ricco di precipitazioni, le quali attraverseranno nord e centro Italia nella prima parte di giornata, dopodiché raggiungeranno Campania, Puglia, Basilicata tra pomeriggio e sera. Sarà un passaggio instabile molto più organizzato, con fenomeni diffusi e localmente forti.