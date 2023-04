Gli anticicloni non si vedono nel Mediterraneo da parecchio tempo, senz’altro a favore di aria più fredda, piogge e temporali. Una situazione meteo del tutto scontata dopo il cambio di circolazione avvenuto a Marzo, come conseguenza al riscaldamento stratosferico di Febbraio. Una reazione a catena di eventi che hanno portato ad un arretramento degli anticicloni e all’invadenza di aria nord-atlantica e artica verso l’Europa centro-meridionale.

Ma quando torneranno gli anticicloni e soprattutto un po’ di mitezza primaverile? Ebbene bisognerà attendere ancora un po’ di giorni prima di poter respirare aria mite e stabile. Almeno fino a giovedì dovremo fare i conti con tanti acquazzoni e temporali, soprattutto su centro e nord Italia, mentre una parvenza di maggior stabilità potremo toccarla sulle coste del sud.

Per un miglioramento concreto del tempo dovremo attendere i giorni di venerdì e sabato, quando su gran parte d’Italia si affaccerà l’alta pressione portatrice di mitezza sub-tropicale. Il Sole tornerà a splendere su gran parte d’Italia e le temperature saliranno fin sopra le medie del periodo da nord a sud.

Ma come avrete già intuito, in questo nuovo assetto barico sembra non esserci spazio per lunghi periodi anticiclonici in Italia. Difatti la prima parte del ponte del 25 Aprile (sabato e domenica) potremo avere condizioni meteo generalmente stabili, poi la situazione potrebbe improvvisamente degenerare a causa dell’avanzata di un nuovo fronte freddo nord-atlantico legato ai flussi polari ancora piuttosto vivaci.

Già sul finire della settimana i temporali potrebbero rivedersi al nord, poi ad inizio settimana e nel giorno della Festa della Liberazione il maltempo rischia di farsi vivo su tante nostre regioni. Ma su questa previsione nutriamo ancora molti dubbi, considerata la distanza temporale ancora piuttosto ampia.

Facendo qualche passo indietro, possiamo ritenere altamente probabile il ritorno del Sole e di un po’ di mitezza tra venerdì e sabato. Insomma un po’ di meteo di Primavera!