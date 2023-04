Sono le ultime ore di stabilità totale per l’Italia, per merito dell’anticiclone nord-africano ben disteso sul Mediterraneo centro-occidentale. Il cuore caldo dell’anticiclone, tuttavia, sta sorvolando principalmente la Spagna dove porta condizioni meteo da piena estate! Pensate che la città di Cordoba, sulla Spagna meridionale, ha superato i 38°C segnando un record storico per Aprile!

L’Italia sta certamente vedendo gli effetti di questo anticiclone, ma nettamente inferiori (In termini di caldo) rispetto alla penisola iberica. Il tempo è stabile ovunque e le temperature massime hanno raggiunto i 23-24°C, dunque senza enormi eccessi. L’apice della mitezza arriverà sabato 29: nel primo pomeriggio le massime sfioreranno i 27-29°C nelle zone interne della Sardegna, effettivamente i valori più vicini all’estate. Sul resto d’Italia temperature miti ma non oltre i 23-25°C.

Ma come più volte vi abbiamo spiegato, queste temperature non dureranno a lungo! Mitezza e stabilità saranno spazzate via da una perturbazione atlantica ricca di piogge e temporali, destinata a condizionare pesantemente l’avvio di Maggio nel Mediterraneo!

La perturbazione in arrivo dispenserà piogge e temporali localmente intensi, approfittando sia della mitezza presente nei bassi strati e sia dell’instabilità convettiva tipica del periodo. Non a caso avremo a che fare con numerosi temporali localmente ricchi di grandine e colpi di vento! Il Nordovest sarà il bersaglio principale del maltempo sin da domenica, ma anche centro e sud non staranno a guardare.

Domenica, ultimo giorno di Aprile, sarà una giornata temporalesca su tante località del Nordovest e delle aree del centro e del sud. Inoltre transiterà un vasto sistema temporalesco, tra pomeriggio e sera, su Sicilia e Calabria. Questo temporale, molto vasto, potrebbe dar luogo a locali nubifragi e grandinate importanti.

Anche la festa dei Lavoratori vedrà maltempo su tante città da nord a sud: al momento il Nordovest e le regioni centrali vedranno la giornata più grigia e piovosa, anche temporalesca. Più variabilità altrove.