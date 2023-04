L’Aprile più freddo degli ultimi anni potrebbe stupire anche al suo tramonto. Come? Con un’ondata di caldo decisamente in controtendenza rispetto al resto del mese! Subito dopo il ponte del 25 Aprile, il quale si prospetta sempre più minaccioso con rovesci e temporali, pare che le condizioni meteo possano sensibilmente migliorare grazie all’avvento dell’anticiclone.

Ma a quanto pare questo anticiclone potrebbe presentare connotati sub-tropicali continentali, ovvero provenienti dall’Africa nord-occidentale dove le temperature sono già in deciso aumento. Il Sahara occidentale si sta scaldando velocemente e già possiamo trovare temperature simil-estive, cosa normale in questo periodo dell’anno per questa regione geografica.

Sarà determinante l’intensità di un affondo fresco nord-atlantico nel pieno dell’oceano, il quale imprimerebbe la giusta spinta, verso le latitudini settentrionali, di aria più calda di matrice sub-tropicale. E in questo caso sarebbe proprio il Mediterraneo centro-occidentale l’obiettivo dell’anticiclone. La sua azione potrebbe compiersi tra 27 e 30 Aprile, ma non vi nascondiamo che ci sono ancora un po’ di incertezze legate a questa avvezione calda, soprattutto riguardo la sua durata!

Non escludiamo, infatti, che possa trattarsi di una toccata e fuga del caldo, a cui seguirebbe un nuovo peggioramento nord-atlantico caratterizzato da numerosi temporali da nord a sud. Questa linea evolutiva non è assolutamente da scartare, considerando che sarebbe in linea con quanto accaduto nell’ultimo mese. Da metà Marzo in poi gli anticicloni sono sempre stati molto blandi e soprattutto di breve durata e subito sostituiti da impulsi instabili atlantici o continentali.

Detto questo, quanto potrebbe far caldo? L’aumento termico sembra davvero cosa fatta a partire dal 27 Aprile, ma al momento è impossibile affermare con certezza quali temperature raggiungeremo. Indicativamente potremo superare la soglia dei 25°C su tante località, specie sulle isole maggiori e le regioni tirreniche. Molto difficile che possano essere superati i 30°C!

Nei prossimi aggiornamenti ritorneremo su questa interessante evoluzione meteo sul finale di Aprile!