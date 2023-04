Due ponti consecutivi con l’instabilità, nel mezzo invece l’anticiclone africano. Potrebbe sembrare uno scherzo ma le ultime emissioni modellistiche mostrano proprio questa evoluzione meteo curiosa e molto poco simpatica.

Il ponte del 25 Aprile riceverà la visita di un fronte freddo nord-atlantico che porterà rovesci e temporali soprattutto nel corso di lunedì 24. Domani il maltempo coinvolgerà nord e centro Italia con fenomeni localmente intensi, per poi lambire anche il sud entro sera. Anche martedì 25, giorno della festa della Liberazione, darà qualche noia sul Nordest e sul versante adriatico, dove avremo altri acquazzoni e temporali sparsi (al mattino sul Nordest, tra pomeriggio e sera altrove).

Poi arriverà l’anticiclone africano per un paio di giorni, il tempo necessario per regalare un deciso aumento delle temperature su tutto lo Stivale ed in particolare sulle isole maggiori dove respireremo aria quasi estiva. Ma a quanto pare non sarà un anticiclone duraturo e opprimente, tutt’altro!

Proprio sul finire del mese e ad inizio Maggio altre perturbazioni nord-atlantiche mineranno l’alta pressione e potrebbero riportare la pioggia sullo Stivale. Il ponte della festa dei Lavoratori, che partirà sabato 29 Aprile per concludersi lunedì 1° Maggio, rischia di subire l’attacco di una depressione alimentata da aria più fresca proveniente da nord-ovest.

Dapprima sarebbero centro e nord gli obiettivi del maltempo tra 29 e 30 Aprile, infine i temporali raggiungerebbero il sud e medio-basso Adriatico nel corso della festa dei lavoratori. Ovviamente è ancora presto per individuare le aree maggiormente colpite dalle piogge e dai temporali, oltre che le tempistiche. Occorrerà dapprima valutare la corretta traiettoria della perturbazione, su cui ovviamente ci ritorneremo nei prossimi editoriali.

In conclusione entrambi i ponti festivi potrebbero riservare brutte sorprese soprattutto per chi avesse intenzione di concedersi qualche giornata in campagna o in una gita fuori porta. Sul nostro portale potrete cercare il tempo per le vostre località.