Nubi, rovesci e temporali sparsi sono presenti stamattina sul nord Italia, seppur in modo disorganizzato. Ma certamente troviamo condizioni meteo molto più instabili rispetto ai giorni scorsi. Tutto merito di un nucleo freddo continentale in movimento dall’est Europa verso l’ovest del Continente, passando per Germania e Francia.

Tale nucleo freddo sta lambendo il nord ed ecco che genera instabilità convettiva localizzata, in grado di produrre forti acquazzoni e locali grandinate. Sul resto d’Italia il tempo è più stabile, eccetto l’estremo sud dove troviamo un sistema nuvoloso legato ad una bassa pressione nord africana, la quale produrrà addensamenti in giornata perlopiù in Sicilia.

L’instabilità entrerà nel vivo tra pomeriggio e sera, ovviamente nel momento di massimi valori energetici indotti dal Sole. Avremo rovesci e temporali su gran parte del nord, ma ricordiamo che saranno pur sempre acquazzoni localizzati. Non mancheranno anche locali grandinate in presenza di temporali. L’aria fredda in quota permetterà l’arrivo di rovesci di neve sulle Alpi oltre i 1500 metri.

Locali temporali potranno svilupparsi, al pomeriggio, nei settori interni del centro e del sud, specie lungo l’Appennino. Qualche colpo di tuono e veloce rovescio anche nei settori interni della Puglia, ma il tutto evolverà molto rapidamente e avrà breve durata. Inoltre menzioniamo il sistema nuvoloso situato sul canale di Sicilia: questo porterà piogge rare in giornata, mentre avremo qualche rovescio un po’ più sostanzioso tra Sicilia e Calabria nella giornata di venerdì.

Ma per quanto tempo ci farà compagnia l’instabilità? Anche domani sarà una giornata temporalesca per il Settentrione, mentre per un miglioramento dovremo attendere sabato. Per un solo giorno avremo l’anticiclone disteso su tutta Italia, pertanto avremo cieli sereni e clima molto più mite.

Sarà solo una brevissima pausa, in attesa del peggioramento meteo che avrà inizio domenica che rovinerà il ponte del 25 Aprile su tante località, specie al centro e al nord.