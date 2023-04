È tornato l’anticiclone su tutta Italia, in maniera assolutamente democratica. Il risveglio quest’oggi è di quelli tipicamente primaverili, con un po’ di freddo all’alba e poi clima più tiepido al salir del Sole. Ci sono un po’ di nubi basse sul mar Tirreno e in Sardegna, ma si tratta semplicemente di condensa notturna. Le condizioni meteo sono totalmente stabili su tutto lo Stivale!

La giornata odierna sarà stabile ovunque, difatti non ci aspettiamo precipitazioni. Anche le temperature saliranno rispetto a ieri, soprattutto al nord, sul lato tirrenico e in Sardegna. Sull’isola ci aspettiamo punte di 25-26°C, mentre in Val Padana, Toscana e Lazio potremo sfiorare i 24°C. Fino a 17-20°C sul lato adriatico, dove si placano del tutto i venti di maestrale.

Ma per quanto tempo ci farà compagnia l’alta pressione? Ebbene non a lungo, come più volte chiarito nei precedenti editoriali. L’apice dell’anticiclone e delle alte temperature è atteso tra venerdì e sabato, dopodiché l’intera struttura alto pressoria sarà letteralmente perforata da un flusso fresco nord-atlantico destinato a coinvolgere l’Italia nel pieno del ponte del 1° Maggio.

Dunque sabato 29 Aprile sarà l’ultima giornata stabile per tutti. Già dalla sera qualche isolato temporale si muoverà sul Nordovest, in attesa della maggior instabilità di domenica 30 Aprile. Il week-end vedrà il ritorno di piovaschi e temporali su gran parte del nord, oltre che qualche isolato fenomeno pomeridiano anche su centro e sud.

Ma il maltempo entrerà nel vivo durante la festa dei lavoratori, il 1° Maggio, quando il fronte freddo scivolerà sul Tirreno dove innescherà una depressione ricca di maltempo. Pare proprio che sarà il nord Italia il bersaglio principale delle piogge e dei temporali, localmente anche intensi. Ci aspettiamo accumuli di pioggia sostanziosi sul Nordovest, localmente anche oltre i 90-100 mm! Si tratta di stime davvero considerevoli che non vedevamo da parecchi mesi anche solo nelle carte previsionali.

Sull’evoluzione meteo dei primi giorni di Maggio ci torneremo con altri approfondimenti più specifici.