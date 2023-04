Si sta concludendo la parentesi anticiclonica di stampo africana che in questi giorni ha dispensato tanto sole e anche parecchio caldo soprattutto sulle Isole Maggiori e su gran parte del Sud.

Ora la situazione generale è destinata a cambiare radicalmente per l’ingerenza di un flusso atlantico ancora molto attivo che innescherà la formazione di un minaccioso vortice ciclonico che condizionerà negativamente il quadro atmosferico per alcuni giorni o almeno per tutto il lungo weekend del 1° Maggio.

Ma vediamo meglio nel dettaglio come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Dopo un Sabato con le prime chiare avvisaglie di cambiamento, la Domenica sarà contrassegnata da un quadro meteorologico assai instabile per gran parte del Paese dove sarà alto il rischio di pioggia con fenomeni più abbondanti sulle regioni di Nordovest, al Centro e sull’area tirrenica del Sud.

Anche le temperature non staranno certo ferme a guardare. L’arrivo del brutto tempo infatti provocherà una generale flessione che si avvertirà maggiormente sulle regioni Centrali, su quelle del Nord e sulla Sardegna.

In quanto a maltempo non sarà da meno pure la festa del 1° Maggio. Lunedì infatti il brutto tempo sarà enfatizzato anche dalla presenza di un vortice ciclonico pronto ad attraversare l’intera Penisola dispensando forti piogge da Nord a Sud con anche parecchi temporali più probabili sulle regioni meridionali e sui comparti tirrenici del Centro.

Anche in questo frangente le temperature perderanno alcuni gradi rimanendo comunque vicine alla medie climatologica del periodo.

Dando poi un rapido sguardo più in là, il meteo si manterrà instabile anche Martedì 2 Maggio per poi cominciare a dare evidenti segnali di miglioramento in quel di Mercoledì 3. A tal proposito vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.