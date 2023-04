Il meteo annuncia l’arrivo di un acuto ciclone mediterraneo che porterà piogge e temporali di forte intensità, oltre a un metro di neve su Alpi. Questo evento meteorologico potrebbe contribuire a risolvere l’estrema crisi idrica che affligge il Nord Italia da oltre due anni. Nel frattempo, un metro di neve è previsto sulle Alpi.

Le aree colpite

Il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia saranno le aree più colpite dalle intense precipitazioni e dalla neve sulle Alpi. Si prevede che queste piogge e nevicate possano alleviare in parte la grave crisi idrica che affligge queste regioni da oltre due anni.

Anticiclone africano in crisi

L’anticiclone africano regalerà solo una breve fase stabile prima di lasciare il posto al ciclone mediterraneo nel fine settimana. Le regioni del Nord Italia assisteranno a un aumento della nuvolosità e a qualche rovescio tra Alpi e Prealpi.

Previsioni meteo per il lungo weekend

Sabato 29 Aprile: nuvolosità in aumento al Nord con deboli piogge sulle aree montuose e pedemontane. In serata, le precipitazioni si estenderanno anche alla Pianura Padana. Durante la giornata il sole sarà comunque ancora prevalente al Centro e Sud, la Sicilia e parte della Sardegna, con temperature massime intorno sino a circa i 30°C sulle due Isole Maggiori.

Previsioni meteo per Domenica 30 Aprile 2023 e i successivi quattro giorni

Il meteo nei giorni successivi prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche in Italia. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo per Domenica 30 Aprile 2023 e i successivi quattro giorni.

Previsioni meteo per Domenica 30 Aprile 2023

Nord Italia

Il Nord Italia si prepara ad affrontare un cielo molto nuvoloso con piogge diffuse al Nord-Ovest e sparse sul resto del Settentrione. Possibili isolati temporali sulla Liguria e precipitazioni più insistenti sul Piemonte. La quota neve sarà in graduale calo, ma oltre i 2000 m.

Centro Italia e Sardegna

Il Centro Italia e la Sardegna avranno un cielo generalmente molto nuvoloso con piogge sparse, soprattutto nelle aree interne, e isolati temporali sulla Sardegna. Dalla sera, intensificazione delle precipitazioni su tutti i settori.

Sud Italia e Sicilia

Al Sud Italia e Sicilia, cielo molto nuvoloso sui settori appenninici e irregolarmente nuvoloso altrove. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area adriatica al mattino, per poi trasferirsi alle restanti aree peninsulari e alla Sicilia nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche isolati temporali.

Previsioni meteo per i successivi quattro giorni

Lunedì 1° Maggio 2023

Tempo variabile sulle Isole Maggiori. Molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, insistenti su Piemonte e aree interne tirreniche. Piogge anche in Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, forte neve sulle Alpi. Peggioramento anche al Nord Est.

Martedì 2 Maggio 2023

Tempo in miglioramento al Nord con successive schiarite pomeridiane. Continuano le piogge al Centro-Sud, specie sulla Calabria, dove risulteranno abbondanti e insistenti.

Mercoledì 3 Maggio 2023

Residua instabilità al Sud Italia, mentre altrove la giornata trascorrerà all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso.

Giovedì 4 Maggio 2023

Cielo soleggiato su tutto il Paese, con al più velature in transito.

Conseguenze sulle risorse idriche

Se l’evento meteo si concretizzasse, potrebbe contribuire a risolvere appena l’estrema crisi idrica che affligge il Nord Italia, in particolare Piemonte, Valle d’Aosta e gran parte della Lombardia. Tuttavia, bisognerà prestare attenzione a come l’acqua dilaverà il terreno e a quanto essa percolerà nelle falde acquifere. Si faccia attenzione ad eventuali temporali intensi che potrebbero cagionare allagamento improvvisi. Molta attenzione a chi percorre tratti stradali in auto, ai sottopassi che notoriamente si allagano.

Conclusioni

Il ciclone mediterraneo potrebbe portare un po’ di sollievo alla crisi idrica del Nord Italia, ma non sarà niente di risolutivo. Sarà necessario che cadano altre piogge, magari non con forte intensità, ma con frequenza.