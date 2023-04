Dopo i temporali e la grandine, ora il meteo punta su scenari decisamente più invernali. Un primo abbassamento termico si è registrato nella Domenica delle Palme, ma l’irruzione fredda più importante è attesa arrivare nelle prossime ore, dalla notte, e soprattutto poi nel corso di martedì.

Inverno tardivo, con gelate fino in pianura nei prossimi giorniIl previsto ulteriore calo termico ci riporterà davvero in inverno. Il blocco d’aria artica si trova ora sull’Europa Centrale e tende ad addossarsi alle Alpi, prima di valicarle e dilagare lungo tutta la Penisola, investendo più direttamente i versanti adriatici.

L’ondata di freddo tardiva raggiungerà il culmine nel corso di metà settimana. La colonnina di mercurio precipiterà ovunque su valori ampiamente inferiori alla media e avremo un clima più tipico di metà/fine Febbraio, piuttosto che d’inizio Aprile.

Le correnti artiche affluiranno verso l’Italia per vari giorni e quindi il freddo avrà modo di radicarsi nei bassi strati, non solo sulle zone coinvolte dalle precipitazioni. Il forte abbassamento riporterà il rischio concreto di gelate tardive, anche in pianura al Nord e sulle valli interne del Centro-Sud.

Andiamo quindi con ordine. Come già indicato, l’irruzione fredda entrerà nel vivo da martedì. La colonnina di mercurio calerà un po’ ovunque ed ulteriormente sotto media. Solamente la Calabria e le due Isole Maggiori non saranno ancora coinvolte in pieno dall’intrusione artica.

Clou del freddo a metà settimana, ma strascichi sino al weekend di Pasqua

Mercoledì e giovedì saranno probabilmente le due giornate più fredde, con temperature in ulteriore abbassamento e valori anche di 8-10 gradi inferiori alla norma. Le gelate saranno possibili su parte della Val Padana e pianure interne della Toscana, con valori minimi di poco sottozero.

Da venerdì le temperature risaliranno lievemente nei valori massimi solo di qualche grado, mentre di notte e al primo mattino continuerà a fare molto freddo. Ci saranno ulteriori gelate fino in pianura su alcune aree interne del Centro-Nord e lungo i fondovalle alpini ed appenninici.

Il gelo d’Aprile può essere molto dannoso per i germogli e i raccolti agricoli, ancor più in questo caso che sono attesi diversi giorni favorevoli alle gelate tardive. Nel weekend di Pasqua c’è la possibilità di un lieve recupero termico anche nei valori minimi, ma con temperature sempre sotto media.

Solo nella prossima settimana si avvierà una svolta con il freddo destinato a smorzarsi ed il ritorno ad un clima più mite primaverile. Il flusso artico si ritirerà, lasciando spazio alla rimonta di un promontorio anticiclonico da ovest. Non ci sono invece spiragli per l’arrivo delle grandi piogge al Nord.