Gli ultimi aggiornamenti dei Centri Meteo confermano un deterioramento del tempo in occasione del ponte del 25 Aprile. Ciò accadrà dopo una temporanea rimonta dell’anticiclone attesa nel prossimo weekend, ma già da domenica si faranno sentire gli effetti legati all’ingresso di un fronte atlantico.

In generale avremo un radicale cambio della circolazione a livello europeo sul finire della settimana. L’anticiclone scandinavo, protagonista in questi giorni, sarà infatti spodestato da un’ampia depressione fredda, alimentata da correnti artiche.

Una saccatura si andrà a sviluppare in seno a questa depressione, che andrà ad affondare nel corso del weekend dalla Gran Bretagna verso la Francia. La perturbazione legata a questa onda depressionaria entrerà in scena entro la fine di domenica su buona parte del Nord ed in Sardegna.

C’è quindi la prospettiva del ritorno della pioggia, anche in quelle zone del Nord Italia più penalizzate dalla siccità. Il peggioramento si concretizzerà dopo un avvio di weekend generalmente soleggiato e con temperature molto miti, a causa delle correnti meridionali che precederanno la perturbazione.

Il fronte come detto entrerà in scena domenica tra pomeriggio e sera, coinvolgendo perlopiù il Nord-Ovest e la Sardegna con le prime piogge. In nottata entrerà il ramo attivo del fronte con maltempo anche importante su tutto il Nord e rischio grandine. Il resto d’Italia godrà di una domenica di sole e caldo.

Possibile burrascoso maltempo durante il Ponte del 25 Aprile

Come evolverà la situazione per il ponte del 25 Aprile? C’è ancora molta incertezza, perché non è chiaro in che modo riuscirà a penetrare la saccatura e se sfilerà subito verso est. La perturbazione dovrebbe comunque riuscire ad attraversare l’Italia, portando un’ondata di piogge e temporali.

L’ultimo aggiornamento del Centro Meteo americano pone in evidenza un ingresso deciso della saccatura in pieno Mediterraneo, con anche aria molto fredda d’origine artica che entrerà in scena proprio il 25 Aprile. Questa dinamica favorirebbe l’approfondimento di un vortice ciclonico esplosivo sui mari italiani.

Se quest’evoluzione fosse confermata, ci sarebbe da fare i conti col maltempo per la festività della Liberazione, con crollo delle temperature in picchiata. Addirittura tornerebbe la neve sulle Alpi ed in Appennino a quote relativamente basse per il periodo, ma è tutta un’ipotesi ancora da confermare.