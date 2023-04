L’anticiclone africano che abbraccia l’Italia sta portando meteo da primavera come nelle attese, almeno su molte regioni. Su tutte spicca la Sardegna dove il termometro si è spinto fino a 25-26 gradi sulle zone meridionali nei dintorni di Cagliari e addirittura a 28 gradi su alcune aree costiere sud-orientali.

Questo caldo improvviso quasi estivo deriva dall’espansione di una lingua d’aria calda subtropicale, richiamata dall’approssimarsi di una perturbazione che si avvicina al Nord Italia. La folata di caldo africano domani si sposterà in Sicilia e all’estremo Sud, anche qui con alcuni picchi di temperatura simil estivi.

Come già ampiamente evidenziato negli ultimi giorni, quella in corso è una fase calda del tutto limitata e temporanea. Il caldo africano verrà infatti scalzato dall’aria più fredda legata alla nuova perturbazione, che ci riporterà nella seconda parte della settimana alla situazione precedente.

La variazione termica sarà eclatante, ma vediamo nel dettaglio cosa attenderci. Giovedì le temperature caleranno parecchio al Nord, specie laddove ci sarà maltempo, ma inizieranno a calare anche sul Centro Italia ed in Sardegna. Al contrario farà più caldo al Sud, con punte di oltre 28 gradi in Sicilia.

Le correnti fredde d’origine polare marittima dilagheranno poi venerdì anche sulle regioni più meridionali. La colonnina di mercurio calerà anche di 12-13 gradi rispetto alle 24 ore precedenti e si passerà ad un contesto di temperature localmente sotto media.

Fase fresca prolungata non solo fino al weekend, ma anche dopo

Gli sbalzi così bruschi sono tipici della Primavera e rappresentano ancor più una caratteristica di Aprile. Ora andremo verso una fase di nuovo piuttosto fresca per il periodo. Di questo passo, il mese di Aprile rischia di trascorrere con temperature non solo sotto la norma, ma anche più basse di quelle che avevamo a Marzo.

Una circolazione ciclonica metterà radici sull’Italia da venerdì e per tutto il weekend, alimentata da apporti d’aria fredda che via via giungeranno dall’Europa Nord-Orientale. La colonnina di mercurio si manterrà bassa e inferiore alla media soprattutto al Centro-Sud, laddove ci sarà maggiore instabilità.

Le ultime proiezioni indicano che il clima si manterrà parecchio fresco anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature ancora più basse del normale al Centro-Sud. Ci sarà più tepore al Nord, grazie alla maggiore presenza del sole. Per il vero caldo primaverile bisognerà attendere.