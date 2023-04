Dopo un ponte del 25 Aprile travagliato, cambia lo scenario meteo sull’Italia e sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Ci aspettano le prove tecniche d’Estate in quest’ultimo scorcio di Aprile, grazie alla prima vera zampata del promontorio anticiclonico subtropicale.

L’alta pressione sta gradualmente rimontando dall’Europa Sud-Occidentale. Masse d’aria molto calde stanno già risalendo sulla Spagna, dove le temperature sono attese impennarsi verso livelli persino eccezionali. La soglia dei 40 gradi potrebbe essere raggiunta per la prima volta nel mese di Aprile.

La bolla di caldo sahariano investirà in pieno la Penisola Iberica, mentre invece lambirà l’Italia con effetti più attenuati. Nel momento in cui il grande caldo si approssimerà al nostro Paese, ci sarà il concomitante collasso dell’anticiclone africano che sarà ricacciato verso sud. Questo avverrà però nel corso del weekend.

Facciamo ora un passo indietro e vediamo cosa accadrà nell’immediato sull’Italia. L’avanzata dell’anticiclone africano si farà sentire già nella giornata di giovedì, con un primo incremento delle temperature e valori diffusamente superiori ai 20-22 gradi su pianure del Nord, centrali tirreniche, Sud e fino a 27° in Sardegna.

Il caldo si intensificherà ovunque venerdì, per poi raggiungere il picco nella giornata di sabato 29 Aprile. In questo frangente avremo picchi di 30 gradi in Sardegna, poco meno in Sicilia. Farà caldo anche sulle pianure del Nord, zone interne del Centro e basso versante adriatico con valori attorno ai 25-26 gradi.

Estate ricacciata indietro nel corso del weekend del 1° Maggio

Tutto cambierà già da domenica, almeno su parte d’Italia. Come accennato, l’anticiclone inizierà a sgonfiarsi e a ritirarsi sotto l’incalzare di correnti più fresche ed instabili in discesa dalla Francia e dell’Europa Centrale. Il tempo peggiorerà al Centro-Nord con piogge e temporali.

Le temperature di conseguenza caleranno nettamente al Centro-Nord, anche di 8-10 gradi sulle aree più coinvolte dal maltempo e in particolare al Nord-Ovest. Il calo termico si accentuerà il 1° Maggio e nei giorni successivi, in quanto l’Italia sarà sotto scacco di un vortice ciclonico alimentato da apporti d’aria fredda.

L’evoluzione meteo della prima parte di Maggio sembra sarà all’insegna di una forte dinamicità comunque tipica della stagione primaverile. L’Estate può attendere, nonostante l’illusione di un avvio anticipato di cui avremo la percezione nei prossimi giorni di fine Aprile.