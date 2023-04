I temporali condizioneranno il meteo per il ponte del 25 Aprile, con anche il previsto afflusso di correnti più fresche soprattutto lungo i versanti adriatici. Una volta passata questa parentesi turbolenta, la grande svolta si concretizzerà con la rimonta del promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo.

La prima vera ondata di caldo raggiungerà l’Italia in quest’ultimo scorcio di Aprile, con temperature sino a valori quasi estivi almeno su alcune regioni. Vi anticipiamo che dovrebbe trattarsi di una fase comunque fugace, in vista di nuovi impulsi d’aria più fresca ed instabile per l’inizio di Maggio.

L’anticiclone africano fa quindi già paura e ce lo ritroviamo già protagonista, quando ancora manca oltre un mese all’inizio dell’Estate per il calendario meteorologico. Il cambio di circolazione si concretizzerà a metà settimana, con il nuovo approfondimento di una depressione atlantica in sprofondamento verso le Azzorre.

Questa dinamica favorirà la pronta rimonta dell’anticiclone africano verso la Penisola Iberica ed il Mediterraneo Occidentale. Masse d’aria roventi raggiungeranno la Spagna, dove addirittura la colonnina di mercurio potrebbe spingersi sino a valori record per fine Aprile, non così distanti dai 40 gradi.

Fase acuta del caldo verso weekend fine Aprile, poi spazzato via

La bolla di calore gradualmente spingerà verso l’Italia, comportando meteo stabile e un forte aumento delle temperature per gli ultimi giorni del mese. L’ultimo weekend di Aprile potrebbe quindi essere caratterizzato da tempo stabile e piuttosto caldo, avremo le prime prove tecniche d’Estate.

Il forte rialzo termico si percepirà soprattutto sulle Isole Maggiori, sulle zone interne delle regioni tirreniche ed al Sud. Ci sarà un primo assaggio di vero caldo estivo, con la colonnina di mercurio pronta a spingersi sino a picchi di 30 gradi o di poco superiori.

Questa vampata africana dovrebbe poi sgonfiarsi rapidamente, almeno sulla base delle proiezioni dei centri meteo. Le ultime elaborazioni odierne confermano il possibile ingresso di un impulso d’aria fredda ed instabile per il 1° Maggio, con rapidissimo cedimento dell’anticiclone africano.

Inevitabilmente ci sarebbe da attendersi una raffica di piogge e temporali dapprima al Nord ed entro il 2 Maggio al Sud. Chiaramente si tratta di un’evoluzione da confermare, con possibilità di fenomeni localmente intensi, a causa dei contrasti termici dovuti all’ingresso repentino dell’aria fresca atlantica.