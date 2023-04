Il primo caldo africano di stagione caratterizza il meteo di quest’ultimo scorcio di aprile. La colonnina di mercurio schizza verso l’alto su valori da record. Questo non sta accadendo in Italia, ma nella vicina Spagna maggiormente coinvolta dalla bolla d’aria rovente risalita dal Sahara.

In queste ore sulla Spagna meridionale si stanno misurando temperature sino a 37-38 gradi, ma con picchi anche ben più alti che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Le temperature stanno superando quelle toccate ieri, mercoledì 26 Aprile, che già avevano stabilito numerosi record.

Si tratta di valori appunto senza precedenti, che superano anche di 15-18 gradi quelli medi calcolati sul periodo 1981-2010. Il precedente primato di temperatura più alta in Spagna, prima di quest’anno, era pari a 37,4°C nella località di Murcia.

Incredibile la facilità con cui si vanno a battere anche in modo importante i vecchi record di caldo. L’Europa è divisa in due, visto che c’è una discesa d’aria fredda artica sul comparto centrale europeo a far da contraltare alla rimonta d’aria rovente sulla Penisola Iberica.

C’è da evidenziare che questi flussi artici determinano temperature inferiori alla media ed anche gelate tardive al suolo fino in pianura. Tuttavia questo freddo non è di entità eccezionale e quindi il livello d’anomalia non è certo il medesimo rispetto al caldo fuori stagione sulla Spagna.

E in Italia cosa sta succedendo? La nostra Penisola è un po’ nel mezzo fra il caldo africano ed il freddo di origine artica. Adesso il flusso caldo tenderà a traslare sull’Italia, ma non verremo raggiunti dalla bolla d’aria più rovente che tenderà pian piano a retrocedere più a sud, senza risalire ulteriormente di latitudine.

Solamente la Sardegna e in parte la Sicilia saranno lambite dai margini di questa bolla di calore eccezionale. La colonnina di mercurio si porterà sino a 30 gradi o poco più, portando un assaggio d’Estate. Non si tratterà assolutamente di temperature da record per il periodo.

Tra l’altro sarà un episodio di calore del tutto fugace, considerando che da domenica 30 Aprile si farà strada un’intensa perturbazione accompagnata da correnti più fredde che entreranno nel vivo con l’inizio di Maggio. Ci sarà un vero e proprio capovolgimento, con clima tipico della Primavera.