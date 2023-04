La Piccola Era Glaciale, uno dei periodi più freddi degli ultimi 10.000 anni (+/-), ha causato fallimenti dei raccolti, carestie e pandemie in tutta Europa, provocando miseria e morte per milioni di persone. Tuttavia, i meccanismi che hanno portato a questo stato climatico rigido sono rimasti inconcludenti. In un nuovo studio dell’Università del Massachusetts Amherst, gli scienziati hanno scoperto una sorprendente causa della piccola era glaciale: il riscaldamento. Questa nuova ricerca fornisce un quadro aggiornato degli eventi che hanno portato alla Piccola Era Glaciale.

La scoperta degli scienziati dell’Università del Massachusetts

Utilizzando una ricostruzione di 3000 anni delle temperature della superficie del mare del Nord Atlantico, i ricercatori hanno scoperto un improvviso cambiamento da condizioni molto calde alla fine del 1300 a condizioni fredde senza precedenti all’inizio del 1400, solo 20 anni dopo. Lapointe e Bradley hanno scoperto che c’era un trasferimento anormalmente forte verso nord di acqua calda alla fine del 1300 che raggiunse il picco intorno al 1380.

L’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)

Normalmente c’è sempre un trasferimento di acqua calda dai tropici all’Artico attraverso un processo ben noto chiamato Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Tuttavia, alla fine del 1300, l’AMOC si rafforzò in modo significativo, il che significava che molta più acqua calda del solito si stava spostando verso nord, il che a sua volta causò una rapida perdita di ghiaccio artico. Questa formazione di acque profonde scorre quindi verso sud lungo la costa del Nord America e continua a circolare in tutto il mondo.

L’effetto dell’attività solare

Alla fine del 1300 è stata registrata un’attività solare insolitamente elevata, oltre che un’elevata pressione atmosferica sulla Groenlandia. Allo stesso tempo, sulla Terra si stavano verificando meno eruzioni vulcaniche, il che significa che c’era meno cenere nell’aria. Un’atmosfera “più pulita” significava che il Pianeta era più reattivo ai cambiamenti nella produzione solare. L’effetto dell’elevata attività solare sulla circolazione atmosferica nel Nord Atlantico fu particolarmente forte.

Impatto sul futuro

Gli autori dello studio si chiedono se un evento di raffreddamento così improvviso possa ripetersi nella nostra epoca di cambiamento climatico globale. Tuttavia, notano che ora c’è molto meno ghiaccio marino artico a causa del riscaldamento globale, quindi un evento come quello nei primi anni del 1400, che coinvolge il trasporto di ghiaccio marino, è improbabile. Tuttavia, i ricercatori sottolineano la necessità di tenere d’occhio l’accumulo di acqua dolce nel Mare di Beaufort, a nord dell’Alaska, che è aumentato del 40% negli ultimi due decenni. La sua esportazione nel Nord Atlantico subpolare potrebbe avere un forte impatto sulla circolazione oceanica. Inoltre, i periodi persistenti di alta pressione sulla Groenlandia in estate sono stati molto più frequenti nell’ultimo decennio e sono collegati allo scioglimento dei ghiacci da record.

I modelli climatici non catturano questi eventi in modo affidabile e quindi potremmo sottostimare la futura perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale, con più acqua dolce che entra nel Nord Atlantico, portando potenzialmente a un indebolimento o al collasso dell’AMOC. Gli autori concludono che vi è un urgente bisogno di affrontare queste incertezze.

Il collasso dell’AMOC porterebbe al blocco della Corrente del Golfo, con un severo raffreddamento, persino improvviso, forse, degli inverni in Europa.

In conclusione, la Piccola Era Glaciale è stata causata da un paradosso: il riscaldamento. L’AMOC si è rafforzato in modo significativo alla fine del 1300, portando a una rapida perdita di ghiaccio artico e alla diluizione della salinità delle acque del Nord Atlantico. L’attività solare insolitamente elevata ha probabilmente favorito un’elevata pressione atmosferica sulla Groenlandia, innescando così l’inizio della piccola era glaciale. I ricercatori avvertono che ci sono incertezze riguardo al futuro dell’AMOC, poiché l’accumulo di acqua dolce nel Mare di Beaufort potrebbe avere un forte impatto sulla circolazione oceanica. È importante affrontare queste incertezze e monitorare attentamente l’evoluzione del clima globale. La comprensione di come il clima è cambiato in passato può aiutare a prevedere i futuri cambiamenti climatici. In questo contesto non si può parlare di tempi di ritorno della Piccola Era Glaciale, bensì di cambiamenti climatici a catena che scatenerebbero, in un contesto di Riscaldamento Globale, un raffreddamento della stagione invernale in Europa, con un aumento delle differenze di temperatura nel corso dell’anno.

