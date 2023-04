La Piccola Era Glaciale, tra il 1300 e il 1850, ha portato ad un abbassamento delle temperature globali di circa 2°C, influenzando in modo diverso le diverse regioni del mondo. Scopriamo quali sono state le cause e le conseguenze di questo fenomeno climatico. Nei prossimi giorni dedicheremo diversi articoli in quanto ci sono delle novità, delle scoperte con nuove pubblicazioni scientifiche.

Cause della Piccola Era Glaciale

Riduzione dell’attività solare

Durante la Piccola Era Glaciale ci sono stati due periodi di bassa attività delle macchie solari (1450-1540 e 1645-1715), che coincidono con alcuni degli anni più freddi del periodo. Questo fenomeno ha causato una diminuzione della radiazione solare che raggiungeva la superficie terrestre.

Oscillazione dell’Atlantico del Nord

L’Oscillazione dell’Atlantico del Nord (NAO) è un modello di circolazione atmosferica sopra l’Oceano Atlantico settentrionale. Le diverse fasi di questa oscillazione possono aver contribuito alla Piccola Era Glaciale e ai suoi effetti variabili nelle diverse regioni.

Aumento del vulcanismo

Durante la Piccola Era Glaciale, ci sono state diverse grandi eruzioni vulcaniche, come Laki in Islanda nel 1783 e Monte Tambora nel 1815. Queste eruzioni hanno rilasciato grandi quantità di cenere vulcanica nell’atmosfera, bloccando la luce solare e abbassando le temperature.

Il legame con il “Grande Morire”

Alcune ricerche recenti hanno suggerito un possibile collegamento tra il “Grande Morire” – il genocidio dei popoli indigeni delle Americhe a causa del colonialismo e delle malattie – del XVI secolo e un peggioramento dell’abbassamento delle temperature superficiali dell’aria globale. La morte della maggior parte dei circa 60 milioni di indigeni ha portato a un aumento della crescita delle piante selvatiche e a una diminuzione del biossido di carbonio nell’atmosfera.

Conseguenze della Piccola Era Glaciale

Impatti sulla società e sulla cultura Il meteo così gelido della Piccola Era Glaciale ha influenzato molti eventi sociali e culturali in tutto il mondo durante questo periodo. Le piogge abbondanti in Europa, le siccità in Africa e in Asia centrale e meridionale e le temperature più fresche e il clima più secco in Nord America hanno avuto ripercussioni sulle popolazioni, sull’agricoltura e sulle dinamiche politiche.

Le variazioni climatiche della Piccola Era Glaciale hanno portato a cambiamenti ambientali significativi, come il ritiro dei ghiacciai in alcune regioni e l’espansione di altri. E’ bene ricordare che il raffreddamento nel Pianeta non fu uniforme, e che alcune aree ebbero temperature superiori al periodo precedente. Le conseguenze di questi cambiamenti ambientali sono ancora visibili oggi e ci aiutano a comprendere meglio l’interazione tra clima, ecosistemi e società umane.

Evidenze scientifiche

Le prove del raffreddamento durante la Piccola Era Glaciale si trovano in carote di ghiaccio, anelli di alberi e altri indicatori paleoclimatici. Inoltre, esistono registrazioni scritte del periodo e, a partire dal 1659, misurazioni meteorologiche dirette in Europa che testimoniano il fenomeno.

Implicazioni per il futuro

Studiare la Piccola Era Glaciale ci fornisce informazioni preziose sul funzionamento del nostro sistema climatico e su come eventi naturali e antropici possano influenzarlo. Questa conoscenza può aiutarci a prevedere e adattarci meglio ai cambiamenti climatici futuri, garantendo la sostenibilità delle nostre società e degli ecosistemi su cui dipendiamo.

In conclusione, la Piccola Era Glaciale è stata un periodo di raffreddamento globale che ha avuto effetti diversi nelle varie regioni del mondo. Le cause principali del fenomeno includono la riduzione dell’attività solare, l’oscillazione dell’Atlantico del Nord e l’aumento del vulcanismo. Studiare questo periodo ci aiuta a comprendere meglio il nostro sistema climatico e a prepararci per i cambiamenti futuri nel meteo e nel clima.