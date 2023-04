Durante la Piccola Era Glaciale, un periodo freddo che durò dal XV secolo fino alla metà del XIX secolo, il fiume Tamigi a Londra congelava regolarmente durante gli inverni particolarmente rigidi. Questo fenomeno portò alla nascita delle cosiddette “fiere del ghiaccio” sul Tamigi, chiamate anche “Frost Fairs”. Questi eventi si verificarono tra il 1608 e il 1814 e furono un’occasione unica per i londinesi di divertirsi e socializzare sul fiume ghiacciato.

Le fiere del ghiaccio sul Tamigi erano vere e proprie celebrazioni invernali e attiravano una grande varietà di persone, da venditori ambulanti e artisti a visitatori di tutte le classi sociali. Si allestivano bancarelle temporanee sul ghiaccio dove si potevano acquistare cibo, bevande calde, souvenir e articoli di vario genere. I visitatori potevano anche divertirsi con giochi e attività ricreative come corse su slitta, pattinaggio su ghiaccio, bowling e giostre improvvisate.

Le Frost Fairs divennero eventi importanti nella vita culturale e sociale di Londra. Durante questi eventi, era comune che venissero organizzate anche rappresentazioni teatrali, spettacoli di marionette e concerti musicali, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Alcuni artisti e poeti dell’epoca, come John Evelyn e Samuel Pepys, menzionarono le fiere del ghiaccio nei loro scritti, fornendo così testimonianze preziose di questi eventi storici.

Tuttavia, le fiere del ghiaccio sul Tamigi non erano senza pericoli. A volte, il ghiaccio poteva cedere improvvisamente, mettendo a rischio la sicurezza dei visitatori. Inoltre, le condizioni igieniche sul fiume ghiacciato non erano ottimali, aumentando il rischio di malattie e infezioni.

L’ultima grande fiera del ghiaccio sul Tamigi si tenne nel 1814. Dopo quella data, il clima iniziò a diventare più mite e il fiume non congelò più così spesso e in modo così esteso. Inoltre, la costruzione di ponti e argini nel corso del XIX secolo contribuì a modificare il flusso del fiume, rendendo meno probabile il congelamento del Tamigi. Le Frost Fairs divennero così un ricordo del passato, ma continuano a essere ricordate come un’affascinante testimonianza della storia e della cultura di Londra durante la Piccola Era Glaciale.