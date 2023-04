Ormai tutti a proclamare l’arrivo dell’estate, ma quando? Perché farà qualche giorno di caldo sono tutti pronti a scommettere che sta per partire la bella stagione? Beh, se questa è la convinzione meteo generale è assolutamente sbagliato.

Facciamo molta fatica a capire come si possa cancellare dal calendario astronomico un mese intero, quello di maggio, non considerandolo a tutti gli effetti un mese primaverile. Sì, perché non stiamo parlando di un mese estivo, ma già tutti gli effetti ancora piena primavera e potrebbe riservare colpi di scena uno appresso all’altro.

È capitato anche negli anni 2000, ad esempio, di dover fronteggiare mesi di maggio estremamente freschi e piovosi. Guardando tra l’altro le mappe di previsione è difficile parlare d’estate, si dovrà parlare piuttosto di primavera perché il passaggio di un vortice di bassa pressione alimentato da aria piuttosto fresca farà crollare le temperature e porterà anche parecchi temporali. Molti dei quali violenti.

Per carità, magari più avanti potrà esserci anche qualche ondata di caldo più forte di quella che vivremo nei prossimi giorni, d’altronde non sarebbe la prima volta e neppure l’ultima.

È ovvio che se dovessimo dare un’occhiata agli archivi meteorologici troveremmo probabilmente frequenti ondate di caldo in un mese che comunque sia ci condurrà verso la bella stagione. Ma da qui a dire che l’estate sta per arrivare e non se ne andrà più, calma, non è vero e di acqua sotto i ponti dovrà passare ancora parecchia.

Dal canto nostro cerchiamo come sempre di capire quale sarà l’evoluzione meteo climatica delle prossime settimane state tranquilli che non appena avremo maggiori ragguagli circa le proiezioni mensili ma ne daremo conto. Al momento possiamo confermarvi ciò che scrivemmo qualche tempo fa, ovvero che i modelli previsionali ci fanno vedere un maggio piuttosto variabile, a tratti fresco, a tratti temporalesco.