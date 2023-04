Che si stia vivendo un’epoca meteo climatica particolare beh, crediamo che sia sotto gli occhi di tutti. Anche più giovani, pur magari non avendo vissuto le stagioni in epoca pre riscaldamento globale, si saranno resi conto che ogni anno fa sempre più caldo e piove sempre meno.

Anzi, per quanto riguarda le piogge forse sarebbe più corretto dire che piove male, perché poi magari il quantitativo di pioggia che dovrebbe cadere in un anno cade in pochissimo tempo. Capite bene che ciò ovviamente non è un bene, spesso e volentieri infatti i terreni sono secchi e tutta quell’acqua viene dispersa superficialmente.

Quindi piove male, quindi fa sempre più caldo. Ma allora quand’è che potremmo andar via veloci verso la fine di quest’epoca meteo climatica? Quesito al quale autorevoli studiosi del clima stanno cercando di dare una risposta, ma anche per loro rispondere non è affatto semplice.

Diciamo che probabilmente una risposta ancora non c’è, diciamo che si sta cercando a tutti i costi di trovare una ragione per quella che molto probabilmente un’epoca climatica destinata a finire chissà quando.

D’altronde in passato, questo lo sappiamo, le ere climatiche hanno avuto durate variabili, per cui oggi dire che tratto tot anni vivremo altre situazioni non è possibile, è possibile però continuare a studiare l’argomento perché l’interesse intorno ad esso difficilmente scemerà.

Anche noi nel nostro piccolo cercheremo di capire, magari tramite le analisi dei vari pattern dell’atmosfera, quand’è che potremmo magari parlare di stagioni un po’ più normali. In tal senso qualcosa di interessante negli ultimi anni è accaduto, soprattutto nel corso della stagione fredda, però per poter affermare che stiamo andando incontro a una normalizzazione della situazione è a dir poco prematuro.