Una persistente variazione della NAO, o North Atlantic Oscillation, potrebbe portare essere una soluzione alla siccità nel Mediterraneo, Italia compresa. In questo nostro articolo, esamineremo cosa sia la NAO, come influisce sul clima mediterraneo e quali conseguenze abbia sull’ambiente e sull’umanità. Inoltre, discuteremo la prevedibilità della NAO e il suo rapporto con il fenomeno El Niño. Sono tematiche che abbiamo affrontato anche in passato, ma che rimangono sempre di attualità in questo frangente.

Cos’è la NAO e come funziona? La NAO è un modello di circolazione atmosferica che si manifesta nell’Oceano Atlantico settentrionale. È caratterizzata dalla fluttuazione ciclica della differenza di pressione al livello del mare tra l’Islanda e le Azzorre. Il “NAO index” viene calcolato come differenza tra le anomalie medie di pressione a livello del mare sulle Azzorre e le anomalie osservate in Islanda.

La NAO presenta due fasi principali: positiva (NAO+) e negativa (NAO-).

Durante la fase positiva si verifica un aumento delle tempeste e delle precipitazioni nell’Europa settentrionale, mentre l’Europa meridionale, compresa l’area mediterranea, sperimenta una diminuzione delle perturbazioni e precipitazioni inferiori alla media. Al contrario, la fase negativa porta un aumento delle perturbazioni e delle precipitazioni nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo.

L’influenza della NAO sul clima mediterraneo: la NAO influenza direttamente la domanda umana di energia, la qualità dei raccolti e la produttività della pesca. Un aumento delle precipitazioni durante la fase negativa della NAO può migliorare la disponibilità di risorse idriche, beneficiando l’agricoltura e la pesca. Tuttavia, un aumento delle precipitazioni può anche causare allagamenti e frane, mettendo a rischio le infrastrutture e le popolazioni locali.

In una fase di clima estremo, citiamo l’alluvione estiva che si è abbattuta nell’estate 2021 in Germania e Belgio, e che fu talmente grave che si ebbero 212 vittima, oltre 600 feriti e danni per 30 000 000 di Euro. Successivamente iniziò un periodo di minori precipitazioni sino all’autunno poco piovoso e l’avvento della grave siccità.

Impatto della NAO sull’ambiente: considerando l’influenza della NAO sul clima mediterraneo e la sua variabilità, è importante per le società e le economie della regione sviluppare strategie di adattamento e mitigazione. Queste strategie possono includere la gestione sostenibile delle risorse idriche, l’adozione di pratiche agricole resilienti al clima e la protezione delle infrastrutture dalle inondazioni e dalle frane.

La prevedibilità della NAO: a differenza dell’oscillazione El Niño-Southern, la NAO non è attualmente prevedibile con più di una o due settimane di anticipo. Questa limitata prevedibilità rende difficile per i governi e le organizzazioni pianificare e attuare misure adeguate per affrontare gli effetti della siccità nel Mediterraneo. Tuttavia, la ricerca continua a progredire, e in futuro potremmo essere in grado di prevedere la NAO con maggiore precisione.

El Niño e il suo impatto: El Niño è un altro fenomeno climatico che può influenzare la NAO e, di conseguenza, il clima mediterraneo. Durante un evento El Niño, l’oceano Pacifico tropicale si riscalda, causando cambiamenti nella circolazione atmosferica globale. Questi cambiamenti possono influenzare la NAO, portando ad un aumento delle fasi negative e, quindi, a una maggiore probabilità di precipitazioni nel Mediterraneo, anche durante l’estate.

Il legame tra NAO ed El Niño: il legame tra NAO ed El Niño è complesso e la previsione dell’impatto combinato di questi due fenomeni sul clima mediterraneo e sulla siccità è una sfida complessa. La ricerca scientifica continua a migliorare la nostra comprensione di questi fenomeni e delle loro interazioni, il che potrebbe aiutare a sviluppare previsioni più accurate e strategie di adattamento più efficaci.

L’impatto combinato di NAO ed El Niño sulla siccità nel Mediterraneo: considerando l’interazione tra NAO ed El Niño è importante valutare l’impatto combinato di questi fenomeni sulla siccità nel Mediterraneo. La ricerca futura dovrebbe esaminare le interazioni tra la NAO e il cambiamento climatico per comprendere meglio le implicazioni per la siccità nel Mediterraneo e le strategie di adattamento necessarie. Per ora non sappiamo cosa comportano i due modelli climatici combinati assieme sul regime pluviometrico mediterraneo, e nel nostro caso, quello italiano.

In conclusione, la NAO e El Niño sono fenomeni atmosferici complessi e influenti che possono dare una possibile soluzione alla siccità nel Mediterraneo. Tuttavia, la variabilità soprattutto dalla NAO, e la loro interazione con il cambiamento climatico rendono difficile prevedere i loro effetti a lungo termine. La ricerca scientifica in tale ambito continua. Ma la maggiore preoccupazione al momento sono i cambiamenti climatici, e per la scienza comprendere eventuali le cause di siccità e alluvioni estreme come quelle avvenute in Germania e Belgio, che per altro, in quell’estate del 2021 investirono anche alcune regioni alpine italiane.

In Italia, ma soprattutto in parte di essa, si aspetta il ritorno della pioggia con un regime nella media, e ciò potrebbe alleviare sensibilmente la situazione di siccità, essendo questi mesi abbastanza piovosi, come media meteo climatica.