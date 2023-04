Il Centro Meteo Europeo ha finalmente annunciato previsioni di piogge abbondanti nelle zone interne, i monti, le Alpi e tutto il Nord Italia, ovvero quelle aree da dove nascono fiumi e torrenti e dove si alimentano le falde acquifere che settimana dopo settimana, nelle aree maggiormente interessate dalla siccità, scendono di livello.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Sarebbe devastante trascorrere la prossima estate senza piogge estive al Nord Italia, e ci auguriamo che le previsioni del Centro Meteo Europeo mantengano una via maestra per la seconda parte di aprile, e soprattutto maggio, un mese che nel Nord Italia è notoriamente piovoso.

Medie climatiche di pioggia nel Nord Italia

Ecco le medie climatiche di pioggia in millimetri del mese di maggio per le città del Nord Italia: Milano: 95 mm, Torino: 75 mm, Aosta: 60 mm, Bologna: 68 mm, Genova: 87 mm, Trieste: 68 mm, Trento: 85 mm, Bolzano: 78 mm, Como: 104 mm.

E per il Centro Italia

Per il Centro Italia, ecco le medie climatiche di pioggia in millimetri del mese di maggio: Roma: 53 mm, Firenze: 69 mm, Perugia: 68 mm, Ancona: 62 mm, L’Aquila: 60 mm, Campobasso: 56 mm.

Sud Italia

Infine, per il Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia, ecco le medie climatiche di pioggia in millimetri del mese di maggio: Napoli: 52 mm, Bari: 44 mm, Potenza: 49 mm, Reggio Calabria: 36 mm, Palermo: 26 mm, Catania: 23 mm, Cagliari: 23 mm, Sassari: 32 mm.

I dati delle medie sono indicativi, per alcune località rielaborati con l’intenzione di fornire una grandezza sulla quantità di pioggia che dovrebbe cadere in un normale mese di maggio.

Estrema calura estiva prevista dal Centro Meteo Europeo

La previsione mensile dell’Aeronautica Militare italiana indica una tendenza verso la media sulla piovosità, ma attenzione, il Centro Meteo Europeo per alcuni tratti della stagione estiva che inizierà alla fine di maggio, prevede periodi di calura eccessiva. Le prime ondate di caldo le potremmo vedere già alla fine di aprile, anche se poi tornerà il fresco con la pioggia.

Impatti sull’energia e rischio di blackout

Il Centro Meteo Europeo insiste molto su un’estate caldissima, rovente, con forti anomalie di temperatura e valori ben sopra la media. Insomma, se questo inverno abbiamo avuto una stagione mite che ha consentito una riduzione record dei consumi di riscaldamento, la prossima estate sarà come le altre, i consumi di energia elettrica per alimentare i climatizzatori saranno notevoli, con importanti picchi durante le ondate di calore e rischio di blackout in alcune aree.

In attesa delle piogge: monitoraggio delle previsioni

Ma nel frattempo, ci auguriamo che torni a piovere nella media, se non oltre, soprattutto dove c’è la siccità. Controlleremo le nuove emissioni del Centro Meteo Europeo e terremo aggiornato il pubblico sulle previsioni meteo future.

Insomma…

Con le ultimissime dal Centro Meteo Europeo, forse ci siamo: è prevista molta pioggia nelle prossime settimane. Questo potrebbe portare sollievo alle aree colpite dalla siccità e preparare il terreno per l’estate, che si prevede sarà molto calda. Continueremo a seguire le previsioni meteo e fornire aggiornamenti importanti in merito alle condizioni atmosferiche.