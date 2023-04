Chiaro che si sta parlando di uno scenario meteo climatico difficilmente realizzabile, almeno durante la stagione primaverile, eppure anche nel recente passato qualcuno probabilmente ricorderà che abbiamo avuto mesi di maggio estremamente capricciosi.

Anzi, possiamo parlare proprio di mesi di maggio estremamente piovosi, capaci di portare un surplus pluviometrico in tante zone d’Italia è successo in passato ed è successo anche in epoca del riscaldamento globale, quindi negli anni 2000, ragion per cui ci chiediamo perché non potrebbe succedere di nuovo?

Stiamo infatti iniziando a dare un’occhiata con estrema attenzione ed interesse alle proiezioni mensili, ovviamente per poterlo fare dobbiamo prendere in considerazione i vari modelli stagionali. Beh, che cosa emerge dall’analisi di tali modelli? Diciamo che stiamo cercando le conferme circa l’idea che avevamo espresso tempo addietro, ovvero che possa trattarsi un mese di maggio fresco instabile.

Conferme che pare stiano arrivando, anche se ancora vi sono (come giusto che sia) delle differenze non trascurabili tra i centri di calcolo. Al di là di ciò però ciò che possiamo dirvi è che la linea generale indica temperature tutto sommato nella norma e precipitazioni tutto sommato nella norma con qualche piccolo surplus in alcune zone d’Italia.

Si potrebbe dire che andrebbe bene così se tutto dovesse andare liscio, noi però possiamo dirvi che si potrebbe anche fare di meglio e che la situazione potrebbe riservarci dei colpi di scena. Quali?

Pensiamo che l’Atlantico possa letteralmente prendere il sopravvento nel corso delle prossime settimane, portando quindi le perturbazioni verso le nostre regioni o comunque a ridosso di esse. Crediamo per cui che potranno esservi svariati peggioramenti e quindi piogge importanti. L’alta pressione insomma potrebbe avere poco margine di manovra.