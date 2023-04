Ormai è diventata una cantilena, puntualmente quando arriviamo in certi periodi dell’anno si torna sempre comunque parlare di determinate condizioni meteo climatiche.

Avete capito? Beh, se non ci siete arrivati da soli diciamo noi: anticiclone africano. Questa la cantilena degli ultimi decenni, una cantilena che in questa stagione primaverile eravamo riusciti faticosamente scongiurare fino a questo momento ma che a quanto pare si riproporrà tra non molto. Una riproposizione tra l’altro abbastanza pesante, a quanto pare infatti le temperature potrebbero raggiungere valori veramente esagerati.

Abbiamo osservato come consuetudine le proiezioni termiche per renderci conto che magari non si raggiungeranno i valori assurdi previsti sulla vicina penisola iberica, tuttavia molto probabilmente saremo costretti a parlare di temperature pre estive.

Che cosa significa? A livello di anomalie termiche significa che molto probabilmente le temperature supereranno le medie stagionali di 8-10 °C. A livello pratico significa invece che le temperature massime su alcune parti d’Italia potrebbero raggiungere se non addirittura superare per la prima volta in stagione quota 30 °C.

Va detto ad onor del vero che dovendo prendere in considerazione anche le statistiche meteorologiche le ondate di caldo prematura nel mese di aprile ci sono sempre state così come è capitato spesso e volentieri di dover parlare di freddo pienamente invernale. Diciamo che aprile è un mese per certi versi addirittura più pazzerello di marzo, quindi se avremo a che fare con l’anticiclone africano non dovremo minimamente stupirci.

Che poi si possa affermare che la storia meteo si ripete è sicuramente vero, purtroppo ultimamente il must meteorologico per antonomasia è diventato lui, ovvero l’anticiclone africano.