L’Italia potrebbe finalmente assistere a un cambiamento significativo nel suo meteo, con l’arrivo di grandi piogge nel periodo che per l’Italia intera è il più asciutto dell’anno. Dopo anni di siccità, il Paese potrebbe vedere un aumento delle precipitazioni grazie a un’inversione nel ciclo di Nina e Nino.

Come funziona il ciclo di Nina e Nino

El Niño e La Niña

El Niño e La Niña sono fenomeni climatici che si verificano periodicamente nel Pacifico equatoriale e che hanno un impatto significativo sul clima in tutto il Mondo. Durante El Niño, le acque superficiali del Pacifico equatoriale diventano più calde del normale, mentre durante La Niña, diventano più fredde del normale. Questi fenomeni influenzano la quantità di pioggia che cade sulla regione e sulla temperatura dell’aria, causando una serie di effetti climatici e meteorologici a catena per il Globo.

Indice SOI: il barometro del ciclo Nina e Nino

L’indice SOI (Southern Oscillation Index) è uno degli indicatori più importanti del ciclo di Nina e Nino. Misura la differenza di pressione atmosferica tra Darwin, in Australia, e l’Isola di Tahiti. Con un valore positivo dell’indice SOI, si sviluppa La Niña, mentre con un valore negativo dell’indice SOI, si sviluppa El Niño. Attualmente, ci dice che La Niña si è attenuata.

Svolta per l’Italia?

L’indice SOI è finalmente sceso sotto lo zero dopo ben tre anni di stazionarietà, segnalando lo sviluppo del fenomeno opposto alla Nina. Se questa inversione di tendenza si tradurrà in un aumento delle precipitazioni, lo scopriremo nei prossimi mesi. Insomma, La Niña è finita, così parrebbe.

Picco d’Estate

Tuttavia, è improbabile che il gap di piogge possa essere colmato durante la stagione estiva mediterranea. Ma un cenno su ciò andrebbe fatto per la regione alpina, che invece vedrebbe forti piogge e temporali. Questa parte d’Italia è d’estate che vede le maggiori piogge annuali.

Prevenzione e risparmio idrico

In ogni caso, è importante essere previdenti e continuare a risparmiare la risorsa idrica, anche in caso di piogge abbondanti, per garantire sostenibilità agli imprevisti meteo.

Tuttavia, il cambiamento nel ciclo di Nina e Nino potrebbe portare a un aumento delle precipitazioni anche in Italia, soprattutto nelle regioni alpine la prossima estate. Tuttavia, è fondamentale continuare a risparmiare acqua e adottare misure di prevenzione e mitigazione dei rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi.

L’impatto delle precipitazioni sulle diverse stagioni

Primavera

In primavera, le piogge abbondanti potrebbero favorire la crescita delle piante e la rigenerazione degli ecosistemi naturali, riducendo gli effetti della siccità e contribuendo a mantenere l’equilibrio idrogeologico del territorio. Tuttavia, piogge eccessive potrebbero anche causare danni alle colture e allagamenti in aree urbane e rurali. Ma al momento, non ci sono previsioni meteo climatiche con tali prospettive.

Estate

Sebbene un aumento delle precipitazioni durante l’estate possa risultare insolito per l’Italia, potrebbe contribuire a mitigare gli effetti della siccità e ridurre il rischio di incendi boschivi. Tuttavia, piogge estive abbondanti potrebbero causare disagi alle attività turistiche e balneari, oltre a provocare allagamenti e frane. E abbiamo visto cosa è avvenuto in alcune delle passate stagioni. Il Nord Italia ne è stato sempre maggiormente coinvolto, eccetto il 2018 quando fu colpita soprattutto la Sardegna con un eccesso di pioggia straordinario, tanto da soddisfare la siccità che persisteva da oltre un anno.

Adattamento e resilienza

Per affrontare l’aumento delle precipitazioni e gli effetti del cambiamento climatico, è fondamentale che l’Italia investa nell’adattamento e nella resilienza delle infrastrutture e dei sistemi naturali. Lo scriviamo di continuo perché la strada per fronteggiare i cambiamenti climatici è anche quella di modificare le nostre abitudini e fare prevenzione. Questo include la realizzazione di opere di ingegneria idraulica, la protezione delle aree costiere da mareggiate in caso di burrasche intense, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali e la promozione di pratiche agricole sostenibili. E su ciò ci sarebbe moltissimo da scrivere, perché gli sprechi d’acqua in agricoltura in Italia sono vergognosi.

Insomma

L’inversione nel ciclo di Nina e Nino potrebbe portare a un aumento delle precipitazioni in Italia, contribuendo a mitigare gli effetti della siccità e ad affrontare i crescenti rischi legati al cambiamento climatico. Questo vuol dire che se finisce la siccità, in futuro ne avremo delle altre. E’ fondamentale investire in misure di prevenzione e adattamento, al fine di garantire la preziosa risorsa acqua potabile.