Non abbiamo mai avuto il minimo tentennamento nell’affermare che le condizioni meteo climatiche di aprile avrebbero riservato clamorose sorprese.

Tale affermazione nasceva a febbraio, ovvero nel momento in cui dopo attente analisi all’impianto atmosferico notammo come le dinamiche riguardanti il vortice polare avrebbero potuto determinare un clamoroso ribaltone circolatorio nel cuore della primavera. È vero che pensavamo potesse accadere un po’ prima, ma marzo quando ci siamo accorti che il condizionamento andava per le lunghe ricorderete che puntammo dritti il mese di aprile.

Un mese di aprile che ha esordito col freddo, non dobbiamo dimenticarci affatto dell’irruzione artica che ha accolto il nuovo mese e che ha avuto ripercussioni fin quasi a ridosso delle festività pasquali. Ora si guarda con estremo interesse ai prossimi accadimenti meteorologici, infatti il tempo sta per cambiare pesantemente.

Un cambiamento che arriva dal nord Atlantico e che porterà con sé aria piuttosto fresca di matrice polare. Difatti nei prossimi giorni le temperature perderanno parecchi gradi portandosi al di sotto delle medie stagionali un po’ dappertutto. Possiamo dire che fa freddo? Beh, lo potremmo dire sicuramente tra qualche giorno perché stiamo parlando di un profilo termico più adatto al mese di marzo piuttosto che ad aprile.

Volendo poi guardare oltre l’ostacolo beh, non è che modelli stiano lanciando segnali incoraggianti per gli amanti del bel tempo… Infatti gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali ci dicono che il freddo potrebbe addirittura aumentare a ridosso del ponte del 25 aprile.

Argomento, questo, che andremo a trattare più nel dettaglio con un approfondimento ad hoc pertanto vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.