Inizia il conto alla rovescia. Per gli amanti del sole, del caldo, del bel tempo, insomma delle condizioni meteo climatiche estive il conto alla rovescia è cominciato.

D’altronde se ci pensate mancano circa due mesi all’inizio dell’estate astronomica, meno se consideriamo l’inizio della stagione dal punto di vista meteorologico. Vedrete che il tempo passerà via veloce, anche se siamo sempre più convinti che da qui a fine maggio ondate di caldo serie e durature ce ne saranno poche o forse nulla.

Una convinzione che nasce da analisi che abbiamo effettuato settimane fa e che vi abbiamo costantemente proposto, però se diamo uno sguardo attento ai modelli di previsione non possiamo non notare che in alcuni casi appaiono delle proiezioni che ci mostrano i primi tentativi (anche convincenti) di rimonta anticiclonica africana.

Non possiamo escludere che l’alta pressione riesca effettivamente a prendere il sopravvento ad esempio nell’ultima settimana di aprile, ipotesi quest’ultima che abbiamo già discusso ma che viene costantemente riproposta da alcuni centri di calcolo internazionali. Siamo tuttavia certi del fatto che anche qualora dovessero verificarsi la rimonta dell’alta pressione non avrà la capacità di durare a lungo.

Pur trattandosi di brevi fiammate crediamo però che ci possano essere presupposti per ondate di caldo veramente intense, ondate di caldo che potrebbero essere appunto di breve durata ma caratterizzate da valori termici eccezionali. Sembra essere questa la prerogativa di quest’anno, ovvero fasi africane magari anche frequenti ma di breve durata.

Quindi chiama il bel tempo, chiama il sole, chiama il caldo stia tranquillo: tra non molto si inizierà a parlare appunto di estate e di tutto ciò che ne consegue.