Vero è che la primavera è una stagione estremamente dinamica, a volte decisamente capricciosa, ma quanto sta per accadere per certi versi ha davvero qualcosa di eccezionale. Ovviamente stiamo parlando del profondo cambiamento delle condizioni meteo climatiche atteso nei prossimi giorni.

Un cambiamento che ci farà piombare in inverno e poco importa se l’orario è cambiato e le giornate sono più lunghe, se deve far freddo fa freddo ugualmente. Anzi possiamo dirvi di più, se deve nevicare nevicate ugualmente. Tempo fa dedicavamo un editoriale alla neve primaverile dicendovi che non è molto diversa da quella invernale, tutto dipende dal tipo di aria fredda in arrivo.

Diciamo che il freddo atteso prossimamente sarà comunque un freddo notevole, considerate che siamo anzi saremo ad aprile quindi in teoria dovrebbero esserci altre condizioni meteorologiche. Però sappiamo anche che ciò che è accaduto al vortice polare le scorse settimane avrebbe potuto liberare enormi masse d’aria fredda di estrazione artica.

Ebbene sì, avremo a che fare con aria artica a più riprese. I centri di calcolo internazionali, ad esempio, un po’ tutti lasciano la porta mediterranea aperta al transito di diversi nuclei di aria fredda provenienti da nord nordest.

Vi abbiamo detto anche che comunque aprile è un mese capace di situazioni invernali in piena regola, ricorderete infatti che circa un anno fa di questi tempi si stava aspettando un irruzione artica che poi fece nevicare sorprendentemente a bassissima quota in varie zone d’Italia. Bene, quella fu una toccata e fuga stavolta potrebbe trattarsi di un impianto duraturo che potrebbe consegnarci una prima metà di aprile d’altri tempi.

In sostanza stiamo parlando di accadimenti meteo climatici che non si vedevano veramente da tanto tempo, se poi avremo effetti più o meno eccezionali in termini di temperature e di precipitazioni lo sapremo soltanto alla fine di questo lungo periodo invernale.