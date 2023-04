Ad aprile? Sì, ad aprile. Piaccia o non piaccia è quel che ci aspetta nel corso della prima decade di aprile. Anzi, possiamo dire che ormai il ribaltone delle condizioni meteo climatiche è cominciato.

Sta cominciando in queste ore e proseguirà con forza nel corso della prossima settimana, allorquando l’Alta Pressione si spingerà verso nord-nordest favorendo la discesa di nuclei di aria fredda dall’Artico Russo. Stiamo scherzando? Cioè, quello che è accaduto raramente durante l’Inverno sta per succedere ad aprile?

Ebbene sì, anche questa è meteorologia. Il bello di una scienza capace di stupirci, sempre e comunque. Di una scienza che troppo spesso si sottovaluta e si sottovalutano le capacità d’analisi che gli esperti mettono a vostra disposizione. Vi avevamo detto tempo fa che la circolazione atmosferica avrebbe riservato colpi di scena ed eccoli lì, pronti ad avverarsi.

Peraltro, lo ripetiamo dopo averlo scritto negli ultimi giorni, si parla di una situazione che potrebbe assumere connotati di eccezionalità. Sia per la durata del freddo, sia per le nevicate. Perché qui non si sta parlando di una toccata e fuga, o del classico colpo di coda dell’Inverno.

Qui si sta parlando di ben altro, si sta parlando di un cambio di pattern a livello europeo e quindi di profonde modifiche alla circolazione dell’atmosfera. Si metterà in modalità “Inverno on” e occhio perché gran parte del mese di aprile potrebbe risentire di tale scossone.

Le cause idem, le abbiamo discusse recentemente. Ma ci torneremo, torneremo con degli approfondimenti ad hoc perché vedrete che nei prossimi giorni si parlerà tanto di questa situazione. Ne parleranno i mass media, ne parleranno gli esperti meteo, insomma ne parleranno tutti. Noi compresi ovviamente.