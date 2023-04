Bene, fino ad oggi eravamo riusciti a scongiurare condizioni meteo climatiche che ci riportassero indietro nel tempo. Eravamo riusciti ad evitare quella pesante struttura di alta pressione che nel corso degli ultimi decenni ha dominato in lungo e in largo la scena mediterranea e non solo.

Ebbene sì, stiamo parlando dell’anticiclone africano. Dobbiamo per forza di cose procedere con ordine perché benché i centri di calcolo internazionali siano ormai orientati un po’ tutti in quella direzione (per gli ultimi giorni di aprile) in realtà potrebbero esserci ancora delle variazioni evolutive non trascurabili.

Ad esempio il ponte del 25 aprile dovrebbe proporre un bel po’ di vento dai quadranti settentrionali perché aria relativamente fredda scivolerà lungo il fianco orientale proprio della struttura anticiclonica. Tra l’altro non possiamo escludere al momento che vi possa essere dell’instabilità in rapido scivolamento da nord verso sud, quindi con temporali a carattere sparso in varie zone d’Italia.

Dopodiché dovrebbe prendere il sopravvento la struttura anticiclonica, una struttura che come abbiamo ricordato già nei precedenti approfondimenti porterà delle temperature fortemente estive sulla penisola iberica. A questo punto c’è da capire se anche su di noi arriveranno con le termiche, anche se alla luce degli ultimissimi aggiornamenti modellistici possiamo dirvi che no, non dovrebbero arrivare.

Dovrebbero arrivare un po’ smorzate, comunque sia dovrebbe far caldo anche in Italia e in quel caso si potrebbe parlare di un vero e proprio assaggio d’estate. Significa che le temperature massime potrebbero superare quota 30 °C in diverse località dello stivale ovviamente torneremo sull’argomento perché come abbiamo ricordato in apertura vi sono ancora alcune incertezze che dovremmo andare a prendere in considerazione o meglio, dovremo andare a valutare nel corso dei prossimi giorni.