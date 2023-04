Per tanti, anzi tantissimi italiani è iniziato il conto alla rovescia, giunti ormai a ridosso della conclusione del mese di aprile si inizia a ricercare la stabilità atmosferica. Le proiezioni meteo climatiche però, ricordiamocelo sempre, potrebbero riservare altre sorprese anche nel mese di maggio.

Avremo sicuramente modo di approfondire il discorso inerente le proiezioni mensili del prossimo mese, ora però tuffiamoci insieme in quelle che sono le ultimissime novità proposte dai vari modelli di previsione. Novità che, se avete letto gli ultimissimi approfondimenti, sembrano puntare decisi in direzione di una svolta.

La vera novità sarà rappresentata dall’anticiclone africano, anticiclone che sta già prendendo il sopravvento sulla penisola iberica e che nel corso dei prossimi giorni estenderà una propaggine orientale verso le aree occidentali dello stivale. Si tratterà di un semplice passaggio, infatti il ponte del 25 aprile proporrà comunque venti da nord ed anche dell’instabilità con possibilità di temporali su alcune regioni d’Italia.

Dopodiché, a quanto pare, il promontorio anticiclonico dovrebbe riuscire a prendere il sopravvento anche sul nostro paese. A tal proposito ci teniamo subito a precisare che le temperature non raggiungeranno i valori esagerati che molto probabilmente verranno toccati sui settori meridionali della penisola iberica.

Ciò non toglie però che le proiezioni termiche puntino decisamente verso l’alto anche su di noi, infatti in alcune località d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere se non addirittura superare per la prima volta in stagione quota 30 °C. Ed ecco quindi che chi stava cercando il profumo meteo dell’estate verrà subito accontentato, anche se sarà bene comunque non illudersi troppo.

Le illusioni potrebbero infatti terminare presto che già a inizio maggio un po’ tutti i centri di calcolo internazionali concordano nel proporre il transito di una insidiosa goccia fredda che potrebbe determinare fortissimi temporali.