Già, proprio così. Stilare previsioni meteo non è mai facile: non lo è in Autunno, non lo è in Inverno, lo è ancora meno in Primavera. Perché la Primavera è la stagione più capricciosa per antonomasia, poi sì, possono esserci eccezioni alla regola e può succedere che siano più pazzerelli Autunno e Inverno.

Quest’anno diciamo che la stagione primaverile sta confermando l’estrema dinamicità atmosferica che di solito la caratterizza. Ne eravamo consapevoli, sapevamo che gli scossoni alla circolazione emisferica intervenuti a cavallo tra metà febbraio e metà marzo avrebbero avuto pesanti ripercussioni sull’andamento stagionale.

Dalla seconda metà di marzo, infatti, sono apparsi i segnali di cambiamento. Il freddo si è riaffacciato sulle nostre regioni, per sfociare in una vera e propria crisi invernale in questo inizio di aprile.

Ma mica è finita qui… Le prossime settimane potrebbero essere peggiori, peggiori in termini di prevedibilità. Diciamo che potrebbero essere molto più imprevedibili, molto più dinamiche, molto più turbolente. L’Atlantico si sta risvegliando e potrebbe prendere il sopravvento tra non molto.

I repentini cambiamenti potrebbero essere all’ordine del giorno, significa che si potrebbe passare molto facilmente da belle giornate di sole – peraltro con miti temperature primaverili – a fresche giornate temporalesche. Peraltro con temperature inferiori alle medie stagionali.

Occhio quindi ai fenomeni intensi, ai fenomeni violenti, al meteo estremo che sovente può segnare l’andamento dei primi due mesi di Primavera. In questo caso soprattutto di aprile.