Stilare una previsione meteo non è semplice. Stilare una previsione meteo significa pesare tutta una serie di variabili atmosferica capaci di determinare variazioni repentine talvolta imprevedibili.

Il concetto di imprevedibilità chiaramente va a cozzare con la previsione meteo stessa, tuttavia dobbiamo ricordarci che quando si parla di previsioni non si stanno dando certezze ma si sta cercando di capire come sarà il tempo da qui a X giorni. Chiaramente poi vi sono delle situazioni in cui una previsione meteo risulta decisamente più affidabile ed è il caso ad esempio dell’alta pressione.

Durante l’estate prevedere il tempo è sicuramente molto più facile, infatti nel corso del trimestre giugno luglio agosto la presenza dell’alta pressione è pressoché costante. Per carità, ci possono essere delle fasi di instabilità atmosferica e si possono essere anche delle estati decisamente instabili, ma sappiamo fin troppo bene che tali condizioni rappresentano un’eccezione alla regola.

Capite bene che in questo periodo, un periodo notoriamente di transizione, fare una previsione meteo è ancora molto complicato. Anzi, possiamo dire che tra marzo aprile fare una previsione meteo è probabilmente più difficile che tutto il resto dell’anno.

Ed è per questo motivo che ancora non vi sappiamo dire che cosa succederà da qui a fine mese, peraltro stiamo parlando di circa due settimane pertanto il range temporale è molto ampio e predica prudenza. Potrebbero esserci altre ondate di maltempo ma potrebbe anche arrivare il primo vero caldo di stagione.

Non ci si deve fasciare la testa prima di sbatterla, come detto dovremo procedere step by step cercando giornalmente quei segnali modellistici in grado di farci stilare una previsione meteo sensata.